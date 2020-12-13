وزير النفط: إكسون موبيل لن تبيع حصتها في حقل غرب القرنة 1

نفت وزارة النفط قيام شركة اكسون موبيل بعرض حصصها من أسهم الشركة (المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة 1) للبيع على شركائها، مشيرة إلى انها تجري مناقشة معمقة لعروض شركات الخدمة المتنافسة لتطوير حقلي المنصورية وعكاز والحقول المجاورة لاستثمار الغاز الحر في شرق وغرب البلاد.



وقال وزير النفط احسان عبد الجبار، ان «المعلومات والبيانات الرسمية التي بين ايدينا، تؤكد ان (اكسون الاميركية) و(نسورتيوم) الذي تقوده اكسون موبيل ويضم (شل) العامل بعقد تطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة النفطي)، لا تزال مستمرة باعمالها وتشارك بجلسات مناقشة خطط التطوير وزيادة الانتاج وتدريب الملاكات»، مؤكدا «عدم تقديم الشركة مقترحات بخصوص ذلك الى وزارته».



وكانت شائعات رددتها وسائل اعلامية مختلفة، تقول أن شركة (اكسون موبيل) المطور الرئيس لحقل غرب القرنة، تنوي طرح أسهمها بالحقل للبيع على شركائها، وباحتياطيات قدرها 7 .8 مليارات برميل.