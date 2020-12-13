بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 13 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
ترامب عبر تويتر: حققت فوزا كاسحا في الانتخابات.. ومغردون: أنت رمز أمريكا للأبد ستدخل التاريخ التعاون بين العراق ومصر والأردن .. نشطاء: العراق يعود إلى محيطه العربي ويسعى لإحباط المؤامرة الإيرانية هاشتاج "#انصفوا_الشهادات_بالموازنه" يتصدر تويتر بالعراق .. ونشطاء: احذروا غضب الخريجين الكاظمي يحضر احتفالية "هنا العراق".. ونشطاء: أنتم والدواعش وجهان لعملة واحدة بعد كلمته بـ "قمة طموح المناخ".. نشطاء: برهم صالح يسوق نفسه من الحريصين والعراق فيه أكبر نسبة تلوث نظام الملالي الإيراني يعدم الصحفي روح الله زم.. ونشطاء: نظام كهنوتي يديره الملالي والمعممين المجوس فوج جديد لميليشيا الحشد الشعبي بكركوك... ونشطاء: صفقة إيرانية بمساعدة عصابات التأسلم السياسي الشيعي لفصل كركوك تجدد الاحتجاجات الغاضبة بالسليمانية.. ونشطاء: التظاهرات ستمتد إلى مدن كردستان في "يوم النصر العراقي"... نشطاء: سماء العراق ملبدة بأرواح القتلى الكاظمي يغرد لمتظاهري السليمانية.. ونشطاء: لماذا لم تشكل لجنة تحقيق بشأن قمع المتظاهرين بالسليمانية؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 كانون الأول 2020 10:50 ص

وزير النفط: إكسون موبيل لن تبيع حصتها في حقل غرب القرنة 1

وزير النفط إحسان عبد الجبار
نفت وزارة النفط قيام شركة اكسون موبيل بعرض حصصها من أسهم الشركة (المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة 1) للبيع على شركائها، مشيرة إلى انها تجري مناقشة معمقة لعروض شركات الخدمة المتنافسة لتطوير حقلي المنصورية وعكاز والحقول المجاورة لاستثمار الغاز الحر في شرق وغرب البلاد. 

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار، ان «المعلومات والبيانات الرسمية التي بين ايدينا، تؤكد ان (اكسون الاميركية) و(نسورتيوم) الذي تقوده اكسون موبيل ويضم (شل) العامل بعقد تطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة النفطي)، لا تزال مستمرة باعمالها وتشارك بجلسات مناقشة خطط التطوير وزيادة الانتاج وتدريب الملاكات»، مؤكدا «عدم تقديم الشركة مقترحات بخصوص ذلك الى وزارته». 

وكانت شائعات رددتها وسائل اعلامية مختلفة، تقول أن شركة (اكسون موبيل) المطور الرئيس لحقل غرب القرنة، تنوي طرح أسهمها بالحقل للبيع على شركائها، وباحتياطيات قدرها 7 .8 مليارات برميل. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ناجي رديس السعيدي

اللجنة المالية: موازنة 2021 ستتضمن أكثر من 250 ألف درجة وظيفية ناتجة من الحذف والاستحداث 13 كانون الأول 2020 10:49 ص

الاتحاد الوطني

الاتحاد الوطني: الوفد الكردي توصل إلى نتائج جيدة مع الحكومة المركزية 13 كانون الأول 2020 10:17 ص

البرلمان

جمع توقيعات نيابية لتغيير محافظ ذي قار على خلفية فساد وهدر للمال العام 13 كانون الأول 2020 10:15 ص

دولار

صعود جديد للدولار مقابل الدينار خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية 12 كانون الأول 2020 03:27 م

الانترنت-1

الاتصالات توضح أسباب توقف خدمة الإنترنت في عدد من مناطق بغداد 12 كانون الأول 2020 12:32 م

علي التميمي

خبير قانوني: الدستور يلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية قبل اقرار الموازنة 12 كانون الأول 2020 10:53 ص

الأرز

السعودية تعتزم استيراد “العنبر” من المحافظات الجنوبية عبر منفذ عرعر 12 كانون الأول 2020 10:40 ص

أبراج الاتصالات

الاتصالات :التجاوزات على الكابل الضوئي وسرقة السعات سبب ضعف خدمة الانترنت 11 كانون الأول 2020 11:43 ص

التعليقات