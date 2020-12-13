المالية النيابية:اجتماع الوفد الكردي مع الكاظمي والحلبوسي كان ايجابيا

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان اجتماع الوفد الكردي مع رئيسي مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي كان ايجابيا.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، ان"اجتماع وفد حكومة الاقليم مع رئيسي مجلس الوزراء والنواب كان ايجابيا"، مشيرا الى ان"الجانبين ملتزمان بتطبيق المادة 7 من قانون تمويل العجز المالي".

وأعرب ميرزا عن امله في توصل الجانبين الى اتفاق نهائي بأسرع وقت، لانهاء الوضع غير المستقر لاوضاع موظفي اقليم كردستان.