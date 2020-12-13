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الأحد, 13 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 كانون الأول 2020 10:35 ص

نائب عن كركوك : الكاظمي أهمل المحافظة كأسلافه

ريبوار طه
اتهم   النائب عن محافظة كركوك ريبوار طه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باهمال كركوك كاسلافه.

وقال طه في بيان:"  في الوقت الذي يرزح فيه العراق ، بكل محافظاته|، تحت وطأة جائحة كورونا وتداعياتها التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين بشكل عام، لم نلمس جدية لدى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في التعامل مع تداعيات الجائحة والمشكلات التي ترتبت عليها، حيث تعاني محافظة كركوك في الوقت الحالي من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي يصل إلى 19 ساعة يومياً، فيما يتم تجهيز المواطنين بالتيار لمدة 5 ساعات فقط"، مبينا :" ان هذا الانقطاع أثّر على طلبة المدارس الذين قررت الحكومة أن يكون دوامهم إلكترونياً (أون لاين) ".

واضاف:" إن المصابين بفيروس كورونا يتم علاج غالبيتهم في المنازل وفق آلية الحجر المنزلي، وبالتالي فإن انقطاع الكهرباء يؤثر أيضاً على احتياجاتهم".

وتابع:" ان هذه الحالة واحدة من عشرات الحالات السلبية التي تعاني منها محافظة كركوك في ظل الحكومات المتعاقبة، وهناك الكثير من المشكلات التي لم نلقَ آذان صاغية لدى الحكومة للاستماع إليها على الأقل، فكيف تتم معالجتها"؟

واشار النائب الى :" ان  المواطنين في محافظة كركوك فقدوا الثقة بالحكومة الاتحادية لحلحلة مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم"، مطالبارئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان يقوم بدوره في النظر إلى أبعد نقطة، في هذا البلد ومتابعة شؤون المواطنين".

 وخلص الى القول :" من غير الممكن ان يتم الاستمرار في تجاهل هذه المحافظة ومواطنيها ، ولا نريد له أن يكون كسابق أسلافه في التنصل عن واجباته التنفيذية تجاه المواطنين".
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