نائب عن كركوك : الكاظمي أهمل المحافظة كأسلافه

اتهم النائب عن محافظة كركوك ريبوار طه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باهمال كركوك كاسلافه.
وقال طه في بيان:" في الوقت الذي يرزح فيه العراق ، بكل محافظاته|، تحت وطأة جائحة كورونا وتداعياتها التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين بشكل عام، لم نلمس جدية لدى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في التعامل مع تداعيات الجائحة والمشكلات التي ترتبت عليها، حيث تعاني محافظة كركوك في الوقت الحالي من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي يصل إلى 19 ساعة يومياً، فيما يتم تجهيز المواطنين بالتيار لمدة 5 ساعات فقط"، مبينا :" ان هذا الانقطاع أثّر على طلبة المدارس الذين قررت الحكومة أن يكون دوامهم إلكترونياً (أون لاين) ".
واضاف:" إن المصابين بفيروس كورونا يتم علاج غالبيتهم في المنازل وفق آلية الحجر المنزلي، وبالتالي فإن انقطاع الكهرباء يؤثر أيضاً على احتياجاتهم".
وتابع:" ان هذه الحالة واحدة من عشرات الحالات السلبية التي تعاني منها محافظة كركوك في ظل الحكومات المتعاقبة، وهناك الكثير من المشكلات التي لم نلقَ آذان صاغية لدى الحكومة للاستماع إليها على الأقل، فكيف تتم معالجتها"؟
واشار النائب الى :" ان المواطنين في محافظة كركوك فقدوا الثقة بالحكومة الاتحادية لحلحلة مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم"، مطالبارئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان يقوم بدوره في النظر إلى أبعد نقطة، في هذا البلد ومتابعة شؤون المواطنين".
وخلص الى القول :" من غير الممكن ان يتم الاستمرار في تجاهل هذه المحافظة ومواطنيها ، ولا نريد له أن يكون كسابق أسلافه في التنصل عن واجباته التنفيذية تجاه المواطنين".
وقال طه في بيان:" في الوقت الذي يرزح فيه العراق ، بكل محافظاته|، تحت وطأة جائحة كورونا وتداعياتها التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين بشكل عام، لم نلمس جدية لدى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في التعامل مع تداعيات الجائحة والمشكلات التي ترتبت عليها، حيث تعاني محافظة كركوك في الوقت الحالي من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي يصل إلى 19 ساعة يومياً، فيما يتم تجهيز المواطنين بالتيار لمدة 5 ساعات فقط"، مبينا :" ان هذا الانقطاع أثّر على طلبة المدارس الذين قررت الحكومة أن يكون دوامهم إلكترونياً (أون لاين) ".
واضاف:" إن المصابين بفيروس كورونا يتم علاج غالبيتهم في المنازل وفق آلية الحجر المنزلي، وبالتالي فإن انقطاع الكهرباء يؤثر أيضاً على احتياجاتهم".
وتابع:" ان هذه الحالة واحدة من عشرات الحالات السلبية التي تعاني منها محافظة كركوك في ظل الحكومات المتعاقبة، وهناك الكثير من المشكلات التي لم نلقَ آذان صاغية لدى الحكومة للاستماع إليها على الأقل، فكيف تتم معالجتها"؟
واشار النائب الى :" ان المواطنين في محافظة كركوك فقدوا الثقة بالحكومة الاتحادية لحلحلة مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم"، مطالبارئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان يقوم بدوره في النظر إلى أبعد نقطة، في هذا البلد ومتابعة شؤون المواطنين".
وخلص الى القول :" من غير الممكن ان يتم الاستمرار في تجاهل هذه المحافظة ومواطنيها ، ولا نريد له أن يكون كسابق أسلافه في التنصل عن واجباته التنفيذية تجاه المواطنين".