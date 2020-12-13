نائب يكشف عن التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن مسألة الرواتب

كشف عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، عن التوصل لاتفاق بين بغداد واقليم كردستان بشأن مسألة الرواتب.



وقال عبد الله في بيان إن "وفد إقلیم كردستان أكد التزامه بقانون العجز المالي مقابل صرف المستحقات المالية للأشهر الاخيرة من العام 2020 خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".



واشار عبد الله الى وجود "اتفاق بين الجانبين على الكثير من الأمور الفنية الدقيقة"، معرباً عن أمله بأن "تلتزم بغداد وكردستان ببنود الاتفاقية كما هي".