قمة عراقية مصرية أردنية في بغداد بالربع الأول من العام المقبل

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن احتضان بغداد قمة ثلاثية بين العراق ومصر والاردن خلال الربع الأول من السنة المقبلة.



وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان ان"المجلس التنسيقي الثلاثي المنعقد في القاهرة، شدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تم توقيعه بين الدول الثلاث خلال الفترات السابقة، وتفعيله على أرض الواقع بأقرب وقت ممكن".



واكد المجلس "انعقاد قمة للزعماء الثلاثة في بغداد، خلال الربع الأول من السنة المقبلة".



واوصى المجلس "بضرورة المباشرة فوراً بتواصل الوزراء مع نظرائهم، للشروع بتنفيذ المخرجات التي نتجت عن الجلسة، وما ورد فيها من توصيات".