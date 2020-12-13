رئاسة البرلمان ترد على الكاظمي: أي اتفاق خارج قانون الاقتراض باطل

ردت رئاسة مجلس النواب، على تغريدة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشان مستحقات اقليم كردستان.

وقال النائب الاول لرئيس المجلس، حسن الكعبي، في بيان مقتضب إن “اي اتفاق بخصوص نفط اقليم كردستان ومستحقاته يخالف ما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر “باطلآ.

وكان الكاظمي، غرد الجمعة بشان احداث السليمانية متعهدا بدفع مستحقات اقليم كردستان.