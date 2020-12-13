هاشتاج "#انصفوا_الشهادات_بالموازنه" يتصدر تويتر بالعراق .. ونشطاء: احذروا غضب الخريجين

تصدر هاشتاج "#انصفوا_الشهادات_بالموازنه" تريند موقع التدوين المصغر "تويتر" بالعراق، حيث طالب خريجي الجامعات العراقية حكومة مصطفى الكاظمي بالتعيين.

وحذر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئاسات الثلاث في البلاد من غضب الخريجين حملة الشهادات العليا إذا لم يتم تعينهم بالوظائف الحكومية والخاصة في البلاد.

وطالب النشطاء بتعيين حملة الشهادات العليا، ومحاربة فساد أصحاب المناصب والسياسيين الذين تسببوا في دمار العراق وتخريبه اقتصاديا واجتماعيا وعلميا.

وطالب النشطاء الخريجين بعدم التنازل عن حقوقهم المشروع في التعيين والعمل وعدم الصمت، مطالبين مجلس النواب باعتماد الموازنة حتى يتم تعيين الخريجين.

وأشار نشطاء إلى أن بعض مناصب الدولة بأيدى ناس جهلة لم يتعلموا، بل وزورا شهادات تخرجهم بل أيضا واشتروا تلك الشهادات من بعض الجامعات بالأموال.

وأكد نشطاء أن التغيير الوحيد الذي سيكون لصالح حكومة الكاظمي هو إنصاف حملة الشهادات وجعلهم في بداية جدول أعمالكم وعلى رأس الموازنة.

وأشار نشطاء إلى أن ترميم جراح الوطن عن طريق تضميده بكفاءات عازمة على النهوض به، الموازنة هي حقنا الدستوري.

وقال خريجون، سنُكمِلُ طريقنا لغدٍ نحن من رسم خطوطه بوضوح ،،خطوط لا تشوبها المحاصصة و لا يسودها الفساد!!.

وأضافوا، الخريج القديم ضاع عمره وسرقوا حقه بسبب الفساد والرشوة إن كان هناك حق وإنسانية فهي أن يتم إنصاف هذه الشريحة أعمارهم لا تتحمل التأجيل انقذوا ما تبقى من أعمارنا ومستقبلنا.

ويرصد "بغداد بوست" مطالبات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين حملة الشهادات العليا في العراق:

وقال حساب، " "Zahraa Basim، " أسسنا لحياة أفضل، تعبنا و درسنا، وبينما كنتم تحترفون تأسيس الخراب الذي يهدف إلى دمار العراق اقتصاديا وعلميا واجتماعيا، أين حقوقنا أيها الفاسدون؟".



وأضاف، حساب، "" Hind، " طرق الفساد الإداري متنوعة ومنها تغييب حقوق حملة الشهادات العليا لذلك لن نصمت ولن نتراجع عن حقوقنا الموازنة حقّنا...".



وتابع حساب، " Radhi M. Salih"، " لا زالت قيادات أغلب مفاصل الدولة بأيادي جاهلة أو تحمل شهادات دنيا أو مزوره أو تم شرائها بأموال السحت الحرام.. انصفوا شريحة ذوي الشهادات الرصينة ( التعليم الحكومي) أو الحاصلين على شهاداتهم من جامعات محلية ودولية رصينة، مع قدرة وخبره على القيادة. وازيحوا الفاسدين".



وذكر حساب، " الحاج محمد المشهداني"، " سيادة رئيس مجلس الوزراء نطلب منك الإسراع بقرار الموازنة ٢٠٢١ بأسرع وقت كي لا نقع مثل عام٢٠٢٠ حكومة عادل عبد المهدي فصار إلى ما صار من دمار وتأخير برواتب موظفي دوله فباقي ٢٠يوم على نهاية السنة يجب أن تقر الموازنة لأننا مقبلين على انتخابات".



وأضاف، حساب، " Hind"، " صبرنا طويلاً ولن نصبر أكثر.. احذروا غضب الكفاءات نحن من نصنع التاريخ بأقلامنا وساحات الحرية، الحقوق حقوقنا لن نستسلم ..".