الاتحاد الوطني: الوفد الكردي توصل إلى نتائج جيدة مع الحكومة المركزية

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، ان الوفد الحكومي الكردي الذي وصل العاصمة بغداد توصل الى نتائج جيدة مع الحكومة المركزية.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي ان “الاجتماعات بين الوفد الكردي والقيادات السياسية والحكومية في بغداد لا تزال مستمرة”، لافتا الى ان “الزيارة توصلت الى نتائج جيدة في حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل بشان قانون الاقتراض.



واضاف ان “بعض الجهات السياسية استغلت التظاهرات في الاقليم لمصالح شخصية وسياسية”، مبينا ان “هنالك ايادي خفية تعمل على تصعيد التظاهرات في الاقليم.



وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حضرا امس الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان.



وناقش الاجتماع، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق.