جمع توقيعات نيابية لتغيير محافظ ذي قار على خلفية فساد وهدر للمال العام



كشف النائب عن ذي قار ستار الجابري، عن جمع تواقيع نيابية لانهاء تكليف المحافظ ناظم الوائلي على خلفية فساد وهدر للمال العام.

وقال الجابري إن “محافظ ذي قار ناظم الوائلي وصل إلى المنصب بطرق غير دستورية ومخالفة للقانون وفي ظل حكومة تصريف أعمال يومية في زمن الحكومة السابقة.

وأضاف، أن “الوائلي اخفق في انقاذ المحافظة بل هناك اتساع لرقعة الفساد بعينه وهدر للمال العام ومغالطات قانونية نتج عنها تردي وضع المحافظة وبتراجع كبير.

ولفت الى “جمع ١٢ توقيعا من أصل ١٩ وستقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء لإنهاء تكليف ناظم الوائلي واختيار شخصية بديلة قادرة على إدارة المحافظة.

وأوضح أن “هناك بعض الملفات تمت إحالتها الى هيئة النزاهة تتعلق بفساد المحافظ وبعض معاونيه.