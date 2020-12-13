الخالدي: استخدام البطاقة الاعتيادية بانتخابات2021 تعني التزوير بنسبة 75%



اعلن النائب عن كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، ، ان هناك توجها حكوميا لإجراء الانتخابات بالبطاقة الاعتيادية الى جانب البايومترية، مبينا ان اجراء الانتخابات بالبطاقة الاعتيادية تعني الذهاب نحو التزوير بنتائج لا تقل عن75 بالمائة

وقال الخالدي ان “المفوضية غير قادرة على اجراء الانتخابات بالموعد المحدد في حزيران المقبل ومن المستحيل ذلك، كون هناك اجراءات عديدة لم تتم حتى الان.

واضاف انه “لضيق الوقت تعمل الحكومة على اعادة العمل بالبطاقة الاعتيادية لسرعة الانجاز الى جانب البطاقة البايومترية”، مشيرا الى ان “عدم التوحيد والغاء البطاقة الاعتيادية تعني الذهاب نحو التزوير واعلان صريح بفتح باب التزوير.

واوضح الخالدي ان “ادخال البطاقة الاعتيادية بالانتخابات المقبلة سيعطي نتائج مزورة لا تقل عن 75%”، مبينا ان “الحل الامثل هو التركيز على البطاقة البايومترية فقط.

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