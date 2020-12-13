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الأحد, 13 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 13 كانون الأول 2020 09:21 ص

الكاظمي يحضر احتفالية "هنا العراق".. ونشطاء: أنتم والدواعش وجهان لعملة واحدة

الكاظمي

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد حضوره احتفالية "هنا العراق: بمناسبة ذكرى الانتصار على داعش الإرهابي.

وقال النشطاء، إن السلطات الحاكمة في العراق من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وجميع الساسة والدواعش والميليشيات وجهان لعملة واحدة.

وقد حضر رئيس مجلس الوزراء، احتفالية "هنا العراق"، والتي أقيمت تزامناً مع الذكرى الثالثة للانتصار على داعش الإرهابي، وتحرير مدننا العزيزة، واحتفالات شعبنا وقواتنا الأمنية بهذه المناسبة العظيمة.

وشهدت الاحتفالية انطلاق تأسيس الفرقة الوطنية للتراث العراقي، التي تعنى بالحفاظ على التراث العراقي، والهوية الوطنية لعراقنا الحبيب بكل مكوناته وأطيافه.

وجدد الكاظمي، خلال الاحتفالية، التهاني للشعب العراقي ولكافة تشكيلات قواتنا البطلة، بذكرى النصر على الإرهاب، وأن يشهد بلدنا مزيدا من الأمن والاستقرار وينعم أبناؤه بحياة تليق بتضحياتهم الكبيرة.

وتساءل النشطاء، أليس من العراقيين أن يعيشوا في أمان؟ بعيدا عن الميليشيات الموالية لإيران والتي تقوم بعمليات إرهابية وإجرامية ضد أبناء الشعب العراقي.

وأضاف النشطاء، أن تلك الميليشيات هي التي المتظاهرين في ساحة التظاهرات ببغداد والناصرية والبصرة والسليمانية، وهي التي تختطف النشطاء وتعذبهم وتقتلهم بدم بارد.

وطالب النشطاء، الكاظمي بمحاسبة من تسبب في دخول داعش الإرهابي إلى العراق، وقام بتسليمهم الموصل على طبق من ذهب ليحتلها داعش ويقوم بأبشع جرائم ضد الأهالي من ذبحهم ودفنهم بمقابر جماعية.

وطال النشطاء بمحاكمة نوري المالكي رئيس الحكومة الأسبق والذي تسبب بدخول تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق بل وسلمهم الموصل وسرق أموال العراق إلى إيران.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على حضور الكاظمي احتفالية "هنا العراق":

وقال حساب، " غلآ الرؤح"، " تحرير + انتصار، كيف يكون هذا كله يا كاظمي والعراق ذاهب إلى الهاوية؟، ألم يحن الوقت كي تنتهي الدولة العميقة في عراقنا العظيم؟، وأليس من حق العراقي أن يعيش بأمان دون وجود الدولة العميقة التي تسيطر على حقوق الشعب العراقي؟، ألم يحن الوقت كي يحكم العراق  بالعدل والمساواة؟".


وأضاف، حساب، "Najem. J. Al_jorine"، " إلى السيد الكاظمي حضرتك ذاهب إلى سنة بالحكم وتقضي تلك السنة في حضور المهرجانات وسفر خارج البلاد والشعب يعاني من أحزابكم... الصراحة كل الذين حكموا العراق بعد ٢٠٠٣ ليسوا  بالقيادة الجيدة ولم تستطع حتى الآن توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين.... لك الله يا عراق".


وتابع حساب، "Muhanad Almoamen"، " إذا لم يتم الانتقام من كل شخص تسبب بهذه الكارثة وإذا لم يتم تعويض جميع أهالي الشهداء والجرحى وإذا لم يتم تطهير مناطق العراق جميعها من بقايا الدواعش لن يكون للنصر طعماً".


وذكر حساب، " بنت الرافدين"، " نصف السجون أبرياء وبدون دليل تم الحكم عليهم باطل والمجرمين أحرار، فأي انتصار تتكلمون عنه؟ فعلا حكومة فاشلة ..".


وقال حساب، " مجاهد القيسي"، " إن فرحة العراقيين ليس فقط في الانتصار على الدواعش فهناك من هم أسوء منهم . إن دواعش السياسة هم أسوء فعليك يا سيادة الرئيس الانتصار عليهم . فلا فرق بينهم فهم وجهان لعملة واحدة".

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