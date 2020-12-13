بعد كلمته بـ "قمة طموح المناخ".. نشطاء: برهم صالح يسوق نفسه من الحريصين والعراق فيه أكبر نسبة تلوث

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد كلمته في قمة طموح المناخ العالمي، قائلين : برهم صالح يسوق نفسه من الحريصين والعراق فيه أكبر نسبة تلوث.

وقال "صالح"، " إن "العراق يتجه ايضا نحو الدخول في اسواق الكربون ورفع صمود تكييف المناطق والمجتمعات الهشة والمعرضة الى التغيرات المُناخية".

وأضاف أن "الحقبة المقبلة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية تدعم مساندة الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المُناخي".

وتابع صالح، "استجابة سريعة لانضمام البلد الى اتفاق باريس للمناخ، شرع العراق بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDCوالتي تُعد السياسة العليا لعمل التغيرات المُناخية في البلد و تؤسس للاقتصاد الاخضر الساند بين عامي 2020 و 2030".

وأكد مراقبون، أن اتفاق باريس هو ما يريده الرهط الشيوعي اليساري لكي تستفاد الدول اليسارية ويتم ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية كما كشفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشاروا إلى أن برهم صالح الشيوعي الموالي لكهوف السليمانية المتآمرة على كردستان يسوق نفسه من الحريصين والعراق فيه أكبر نسبة تلوث ومزابل.

وأكد نشطاء، أن صالح يتحدث عن المناخ والعراقي يعاني من نسبة تلوث كبيرة في الهواء تسببت فيها عوامل عدة منها ما هو راجع لعوامل طبيعية ومنها ما هو من صنع الإنسان في وقت السلم أو الحرب.

وأشاروا إلى أن مدن العراق من تراجع في جودة الهواء بسبب الانبعاثات الملوثة الصادرة عن المصادر الثابتة والمتنقلة المختلفة والمنتشرة في جميع المدن.

كما أن التربة تعاني بشكل رئيسي من رمي النفايات والمخلفات المتنوعة ذات المصادر المختلفة إضافة إلى عدم تطبيق القوانين والتشريعات لمنع تلوث الماء والهواء والتربة.

وأشاروا إلى ان تلوث الهواء أيضاً في العراق من العواصف الغبارية وزيادة أعدادها وفترة استمرارها في السنوات الأخيرة.

ووجه نشطاء، عدة أسئلة لـ "صالح" هل تتكلم عن العراق ؟ نتصور أنك ساكن في جزر المالديف!.

وأضافوا، هل سمعت بالأخبار عن قتل المتظاهرين بالسليمانية والناصرية والاعتقالات والاغتيالات؟، متهكمين من الرئيس صالح.



ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح في قمة طموح المناخ العالمي:

وقال حساب، " مُلا عبود اٰلڪرخيۧ"، " 800 شهيد وآلاف الجرحى قتلهم الانبعاث الكربوني ماتوا مختنقين، وآخرين ماتوا بسلاح الميليشيات، مشكلتنا الكاربون المنبثق، برهم تغريدتك جعلتني أمام مفترق طرق".



وأضاف، حساب، " Omar Alsarraf"، " يمعود لحد يسمع و يصدق العراق دولة مناخ؟ لثواني تتحدث عن السويد، طلع الخرابة اللي اسمها عراق، طبعاً بفضل الحكومات والمرجعيات".



وتابع حساب، "Dr.Haifa Almahdawi"، " عالم تتأخر رواتبها أشهر وما عندها تأكل وهذا يتحدث عن المناخ"، في إشارة إلى برهم صالح".



وذكر حساب، "@AlziregSa"، "أول شيء وفر للناس طاقة كهربائية وخلي نرفع المولدات والتلوث التي تسببه وبعد ذلك تحدث على المناخ انتم تضحكون على نفسكم لأن العالم يعرف المشاكل بالعراق لكن أنتم هم تعرفون أن العالم أصبح فاسد مثلكم لأنه يتقبل كذبكم مقابل أموال العراقيين".



وقال حساب، "اللورد العراقي"، "تتكلم وكأنما العراق متوفرة فيه كل المعايير التي تصلح لعيش البشر ومتوفر فيه كل وسائل الراحة للشعب عن أي مناخ وبالعراق كهرباء كله مولدات ديزل وانبعاثات لو البنزين الرديء يحتوي على نسبه رصاص عالية نستنشقها يوميا لو أبراج الاتصال المسببة للسرطان".

