هادي العامري في نوبة هذيان: البعث وراء مظاهرات تشرين.. ومراقبون: يحاول التنصل من فضيحة ميليشيات إيران أمام طوفان الثورة

خبراء: المظاهرات انفجرت في المحافظات الشيعية وهو ما عكس فشلهم الذريع



استنكر خبراء، التصريحات التي قالها الإرهابي هادي العامري واتهم فيها حزب البعث بالوقوف وراء مظاهرات تشرين بل واتهم القاعدة وتنظيم داعش!!!

وقالوا ان لوثة عقلية أصابت العامري، أو هو يحاول أن يطفىء نور الشمس في الثورة العراقية الكبرى ويلحقها بحزب منحل منذ سنوات طوال.

وكان قد شن زعيم تحالف الفتح الارهابي هادي العامري، هجوما لاذعا على "تظاهرات تشرين" واصفا إياها بـ"الفتنة"، مشيرا إلى أن حزب البعث مهد لها ولتنظيمي القاعدة وداعش!

وقال العامري في كلمة له خلال مؤتمر خاص لمنظمة بدر، إن حزب البعث هو الذي اوجد الارضية المناسبة لتنظيم القاعدة ولساحة الاعتصامات وتنظيم داعش، وأيضا مهد لاحداث تشرين وعبر عنها بفتنة تشرين". وأضاف أن "حزب البعث كان ولا زال وسيبقى هو العدو الاول الذي يهدد العملية السياسية".

وبشان الأزمة المالية التي تعصف بالعراق، اوضح العامري أن "الازمة الاقتصادية الخانقة والمشكلة المالية التي يمر بها العراق، حلها يكون عبر رؤية اقتصادية واضحة صريحة تعتمد على تفعيل القطاع الخاص"، مؤكدا أن "القطاع الخاص هو الذي يوجد الفرص ويعزز ايرادات الدولة".

ودعا العامري، إلى "مراجعة حقيقية للنظام المصرفي"، ووصفه بالنظام "البائس"، مشددا على "تطويره".

وكان العراق قد شهد احتجاجات شعبية غير مسبوقة بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي. ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة للضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة الفساد.

وعلق مراقبون، بأن تصريحات هادي العامري محاولة للهروب من وطأة التظاهرات خصوصا وانها كشفتهم جميعا لانها انفجرت في المحافظات الشيعية، وأوضحت كيف فشلوا في حكم العراق وفي زيادة نكبته.

أ.ي