تقرير بريطاني: العصائب الإرهابية تتمرد على أوامر إيران وتواصل استهداف قوات التحالف الدولي.. وخبراء: تبادل أدوار



مراقبون: الإرهابي الخزعلي يساوي نفسه بالكاظمي بعد التجرؤ عليه من قبل والسخرية من قراراته



انفلات الميليشيات ليس بعيدا عن طهران كما يتصور البعض ولكنها "ألعاب مدروسة"



قال خبراء، إنه في الوقت الذي اصدر موقع بريطاني معروفا، تقريرا مهما يرصد من خلاله ما أسماه بتمرد عصائب أهل الحق الإرهابية على إيران ورفض الطاعة والالتزام بعدم إطلاق الصواريخ على القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي. إلا أنهم قالوا إنها "العاب إيرانية" وكل عصابات طهران، تلعق حذاء خامنئي ولا يمكن أن تتمرد على توجيهات الحرس الثوري، لكنه تبادل أدوار مدروس.

وكان قد نقل موقع "ميدل ايست آي" عن مصادر سياسية وشيعية عراقية قولها: إن عصائب أهل الحق، أحد أهم الفصائل العراقية المسلحة الارهابية المدعومة من ايران، "تتمرد على أوامر طهران" وتواصل استهداف المصالح الاميركية في العراق.

واشار الموقع الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، في تقرير، أن إيران أصدرت أوامر في اكتوبر الماضي للفصائل المسلحة الموالية لها في العراق بعدم مهاجمة الاهداف الاميركية، خشية ردود فعل حادة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يحاول عرقلة جهود ايران للتفاوض مع خليفته جو بايدن للعودة الى الاتفاق النووي الموقع العام 2015.

ونقل الموقع عن قيادي في أحد هذه الفصائل قوله إنه على الرغم من التعليمات الايرانية الواضحة والصارمة، فان عصائب اهل الحق الارهابية التي يقودها قيس الخزعلي، نفذت بعض الهجمات ضد السفارة الاميركية في بغداد وضد القوافل الاميركية خلال الاسابيع الثلاثة الماضية من دون التنسيق مع اي من الفصائل الأخرى ومع الايرانيين.

وبحسب "ميدل ايست آي" – وفق التقرير الذي ترجمه شفق نيوز- فان ذلك يظهر ان عصائب اهل الحق تعمل خارج السيطرة الايرانية، وبذلك لا تعتمد على حماية طهران لها او اي من الفصائل العراقية الاخرى، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا الفصيل. واعتبر الموقع ان سلوك العصائب هذا مرتبط بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة والمنافسة على تزعم فصائل المقاومة المسلحة في العراق. وعلى الرغم من ان اصابع اتهام بالمسؤولية وجهت الى كتائب حزب الله العراقي حول هجمات متفرقة استهدفت الاميركيين في الاسابيع الاخيرة، الا ان قيادات في فصائل شيعية مختلفة بما فيها العصائب، نفت مسؤولية هذا الفصيل عن هذه الهجمات التي تبنتها جماعات كانت مجهولة حتى وقت قريب بينها "قاصم الجبارين" و "اصحاب الكهف".

وبالمقابل فان هذه المصادر اكدت ان العصائب هي التي نفذت الهجمات ما يضع نهاية للهدنة مع القوات الاميركية كانت الفصائل اعلنتها في أكتوبر الماضي. ونقل الموقع عن قيادي في عصائب اهل الحق، دون تسميته، قوله ان "الهدنة كانت مشروطة بجدولة رحيل القوات الاميركية من العراق في غضون شهر، لكن الاميركيين لم يلتزموا بهذا الشرط ولم يفعلوا شيئا ليبرهنوا على نيتهم المغادرة". واوضح القيادي أن "فشل" واشنطن في وضع أي خطط للانسحاب بشكل كامل من العراق، يعني ان العصائب لم تعد ملزمة بوقف اطلاق النار.

وبحسب الموقع فان رد فعل ايران على ما جرى من هجمات ليس واضحا حتى الان، كما ان هذه الهجمات تسببت بخلافات حادة مع كتائب حزب الله الارهابية، الحليف التقليدي للعصائب منذ سنوات عديدة، وغيرها من الفصائل المدعومة من ايران. ونقل الموقع عن سياسي عراقي بارز لم يسمه قوله ان "المسؤولين الايرانيين ما زالوا يضغطون (على الفصائل العراقية) ليصبروا والا ينفذوا هجمات ضد المصالح الاميركية في العراق لان هذه الهجمات من شأنها ارباك الوضع السياسي في كل من ايران والعراق".

وكان قد أكد الارهابي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن الهدنة الخاصة بتعليق استهداف المصالح الأميركية انتهت لعدم تحقق شروطها.

وأعلنت مجموعة من الفصائل المسلحة ومنها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي والهيئة التنسيقية في العاشر من اكتوبر الماضي “هدنة مشروطة” في هجماتها على القوات الأميركية.

وقال خبراء لـ"بغداد بوست" تعليقا على التقرير، إن العصائب والكتائب والميليشيات لا يمكن إطلاقا أن تخرج عن طاعة الحرس الثوري الإرهابي في إيران ولا طاعة المرشد خامنئي. وما يتم تمثيلية محبوكة لتصديرها للخارج لا أكثر ولا أقل.

أ.ي