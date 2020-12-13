لحفظ ماء الوجه.. أعمال إرهابية قريبا بيد ميليشيات إيران للانتقام لـ"فخري زاده"

مراقبون: طهران تفكر كثيرا قبل أن تفقد دعم بايدن المجاني لها



بالرغم من وجود توقعات متزايدة، بأن إيران لن تخسر اليساري بايدن، ولن تعمل على خسارة دعمه المجاني لها ولأنشطتها الإرهابية بأعمال مستفزة. الا أن تقارير خرجحت محذرة من أعمال ارهابية وشيكة تقوم بها عصابات إيران المسلحة لحفظ ماء الوجه خصوصا وان اغتيال فخري زاده، جاء قبل أقل من شهر من موعد اغتيال الارهابي قاسم سليماني.

وتتناقض المؤشرات في العراق، بشأن الرد الإيراني المحتمل على مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للهجوم الأميركي الذي أودى بأهم عسكري إيراني خلال العقد الأخير، قرب مطار بغداد، الإرهابي الراحل الجنرال قاسم سليماني.



وبينما خففت الميليشيات العراقية الكبيرة من لهجتها العدائية ضد الولايات المتحدة بعدما تأكدت من فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، كسرت ميليشيات صغيرة الهدنة غير الرسمية بين المجموعات الشيعية المسلحة والوجود العسكري الأجنبي في البلاد وهاجمت قوات تابعة للتحالف الدولي الخميس الماضي، بعد أسابيع من توقف هذا النوع من العمليات في العراق.

وأعلنت ميليشيا "سرية قاصم الجبارين"، التي يُعتقد أنها واجهة لمجموعات شيعية مسلحة معروفة، مسؤوليتها عن هجومين استهدفا قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في محافظة المثنى جنوبا وقرب مدينة بغداد وسط البلاد.

ولتجنب الردود الأميركية الانتقامية، عمدت الميليشيات الشيعية المعروفة في العراق إلى تشكيل ميليشيات وهمية مهمتها تبني أي هجمات على مصالح الولايات المتحدة في هذا البلد. وتُدرك الميليشيات الشيعية الارهابية التابعة لإيران – وفق تقرير جريدة العرب- أن واشنطن لن تتورع عن ضرب أي منها بعدما قتلت سليماني ومساعده أبومهدي المهندس، وشنت غارات بشكل منتظم ضد مجموعات شيعية مسلحة قرب الحدود العراقية السورية تسببت في مقتل العشرات من المقاتلين الذين تشغلهم إيران في المنطقة، فضلا عن ضرب أهداف داخل سوريا.

وقالت ميليشيا قاصم الجبارين، الوهمية إن سرية قاصم الجبارين نفذت عمليات نوعية استهدفت فيها قوات الاحتلال في (مدينة) السماوة (مركز محافظة المثنى) وناحية اللطيفية (جنوب بغداد) أدت إلى إعطاب عدد من آليات القوات الاجنبية.

وتقول مصادر حكومية في بغداد، إن الصورة ليست واضحة بشأن ما إذا كانت إيران فعلا تريد أن تفتح صفحة جديدة من العلاقة مع الولايات المتحدة بعد فوز بايدن بالسباق الرئاسي، لاسيما بعد تعهدها مرارا بالانتقام لعالمها النووي فخري زاده الذي قتل في عملية غامضة داخل طهران، تعددت الروايات بشأن طريقة تنفيذها، لكنها انتهت إلى نتيجة واحدة تقريبا، وهي أن الفاعل إسرائيلي بدعم أميركي.



وازدادت التوقعات خطورة في هذا الشأن بسبب تزامن توقيت اغتيال فخري زاده مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل الارهابي الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، خلال غارة أميركية في الثالث من يناير 2020 قرب مطار بغداد.

وأكدت تقارير صحافية أميركية إن إيران ربما تجهز لهجمات ضد مصالح الولايات المتحدة عبر ميليشيات شيعية تابعة لها في العراق. ويحاول قادة الميليشيات العراقية الإيحاء بأن الرد الإيراني على مقتل فخري زاده في العراق سيكون مزلزلا، بسبب تزامنه مع ذكرى مقتل سليماني، لكنهم لا يتبنون شيئا صريحا ضد الولايات المتحدة حاليا.

ويقول مراقبون إن سلوك قادة الميليشيات الشيعية في العراق، يترجم ارتباك راعيتهم إيران، التي تمر بحالة من عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية المنتظرة تجاهها في عهد الديمقراطي بايدن. ويعجز المراقبون في العراق عن التكهن بشأن سلوك إيران وميليشياتها، وما إذا كانت ستكتفي بالجعجعة الإعلامية أم أنها قد تلجأ إلى عمل متهور ضد الولايات المتحدة ثأرا لمقتل فخري زاده بالتزامن مع ذكرى مقتل سليماني.

وقال خبراء لـ"بغداد بوست"، أن طهران في الغالب وبالرغم من هذه التحركات المريبة لميليشياتها إلا أنها لن تقدم على فعل شىء إرهابي ذو تأثير كبير لأنها لا تريد أن تفقد بايدن الداعم المجاني لها.

ا.ي