"نفوق خامنئي".. أسئلة متصاعدة حول خليفة المرشد ومستقبل النظام ومجتبى ورئيسي أبرز المرشحين

خبراء: كل الأنباء تؤكد تدهور صحته بما يعجزه عن العودة للسلطة من جديد



وسط أنباء كثيرة عن تدهور صحة المرشد الإرهابي خامنئي، وأنباء عن عجزه العودة للسلطة من جديد وممارسة صلاحياته..

يتعجل ملايين الايرانيين نفوق خامنئي، وأملهم أن يتغير النظام أو أن تتحسن الأمور في غيابه على أقل تقدير

ويجري الحديث بشكل واسع في إيران عن السينايورهات، المحتملة في حال تدهورت صحة المرشد خامنئي، أو مات فجأة عقب انتشار شائعات ضخمة حول صحته.

ويعد الارهابي خامنئي، البالغ من العمر 81 عاماً أعلى سلطة سياسية في واحدة من أهم دول الشرق الأوسط، ولمن يخلفه في هذا المنصب أهمية كبيرة في إيران والمنطقة وبقية العالم.

ويتم اختيار المرشد الجديد وخامنئي هو الثاني منذ ثورة ايران الطائفية الارهابية في عام 1979، عبر هيئة مؤلفة من 88 رجل دين وتعرف الهيئة باسم مجلس الخبراء. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء من قبل الإيرانيين كل ثماني سنوات، ولكن يجب أن يحظى المرشحون لهذه الهيئة بموافقة مجلس صيانة الدستور، ويتم اختيار أعضاء مجلس صيانة الدستور، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، عمل خامنئي على ضمان انتخاب المحافظين في المجلس الذين سيتبعون توجيهاته بشأن اختيار خليفته. وبمجرد انتخابه، قد يظل المرشد الأعلى في هذا المنصب مدى الحياة.

ووفقاً للدستور الإيراني، يجب أن يتمتع المرشد الأعلى بمرتبة "آية الله" وفق البدع الايرانية وهو ليس اكثر من ارهابي، ويعني ذلك أن يكون شخصية دينية شيعية بارزة.

ويتمتع المرشد الأعلى بالسلطة المطلقة في إيران – وفق تقرير لـbbcوله القول الفصل في أهم القضايا، ويضع سياسات وتوجهات البلاد تجاه العالم الخارجي.

وتعد إيران قوة شيعية ارهابية في العالم كله، وفي ظل قيادة علي خامنئي، سعت إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط عبر الميليشيات.

ولذلك فإن وفاة خامنئي، قد تغير مجرى التاريخ في المنطقة برمتها. وقد تكون نهاية حقيقية للنظام الدموي في طهران.



من المرشد القادم؟



من مصلحة التيارات السياسية المختلفة في ايران أن يكون لها دور اختيار المرشد المقبل، لكن لا توجد شخصية قوية واحدة يمكنها التصرف كصانع للملوك وتجنب نشوب أزمة.

وفي ظل افتقار المرشد الحالي لنفس الولاء السياسي الذي كان يتمتع به سلفه الخميني، فقد بنى خامنئي نفوذه من خلال شبكة من العلاقات الشخصية مع الموالين له وعدد كبير منهم اعضاء في أهم جهاز في البلاد وهو الحرس الثوري. ومن المرجح أن يحاول الحرس الثوري منع أي مرشح يعتبره غير مناسب من الوصول الى المنصب. وعلى الرغم من رواج شائعات حول قائمة سرية للغاية بأسماء المرشحين، فلا أحد يعرف من هم المدرجون فيها كما لم يدعي أحد أنه يعلم بها.

وتقول الروايات إن المرشح المفضل لعلي خامنئي قد يكون إما ابنه مجتبى أو رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئيسي. وإذا كانت الشائعات صحيحة حول حظوظ رئيسي، فإن لذلك بعض الأهمية.

ويُعتقد أيضاً أن سلف رئيسي، صادق لاريجاني، والرئيس الحالي حسن روحاني، لديهما تطلعات لتولي المنصب ايضا.

أما ابنه مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 51 عاماً، في مدينة مشهد الدينية، فهو رجل دين مثل والده لكنه شخصية يحيط بها الغموض. وتم تسليط الأضواء عليه خلال الحملة القمعية العنيفة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2009. ويعتقد أنه كان مسؤولاً بشكل شخصي عن حملة القمع.

وعلى الرغم من أن خامنئي ليس ملكاً ولا يمكنه ببساطة نقل السلطة إلى ابنه وفق الـ"bbc" ، إلا أن مجتبى يتمتع بسلطة كبيرة داخل الدوائر المتشددة لوالده، بما في ذلك في مكتب المرشد القوي، الذي يشرف على الهيئات الدستورية. وإذا حصل على دعم الحرس الثوري، فقد يلعب ذلك دوراً في العملية القانونية لترجيح الكفة لصالحه.

من جانبه أكد الصحافي الإيراني محمد أحوازي على حسابه في تويتر أن "مصادر إيرانية تتحدث عن تدهور صحة خامنئي"، مضيفا أن "مقربين من خامنئي خائفون جدا على وضعه الصحي هذه المرة.

ولا تزال التكهنات مفتوحة على مصراعيها بشأن الوضع الصحي للمرشد خامنئي البالغ من العمر 81 عاما، وهو الذي عانى في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية بالجملة.

وكتب العضو في مكتب خامنئي، مهدي فضائلي، على تويتر: "بفضل من الله وبدعاء المحبين، السيد القائد بخير، ويقوم بتنفيذ خططه وفقا للجدول العادي"!!

وكانت آخر مرة ظهر فيها خامنئي علنا في 24 نوفمبر، حيث التقى رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ووفقا لصور نشرها التلفزيون الإيراني، علما أنه يقوم بهذه الخطوة مرتين أو ثلاث شهريا كحد أقصى.

ويرى مراقبون، أن خامنئي لن يقوم منها هذه المرة ورحيله اصبح في شبه المؤكد وبغض النظر عمن سيخلفه فإن وفاته، ربما تكون ايضا إيذان بإعلان وفاة نظام الملالي برمته.

أ.ي