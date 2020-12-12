نظام الملالي الإيراني يعدم الصحفي روح الله زم.. ونشطاء: نظام كهنوتي يديره الملالي والمعممين المجوس

أثار إعدام نظام الملالي الإيراني للصحفي الإيراني المعارض روح الله زم، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنه نظام كهنوتي يديره الملالي والمعممين المجوس.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام، بحجة ضلوعه باحتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2017.

وأُعدم روح الله زام، الذي يتابع قناته "أمد نيوز"، أكثر من مليون متابع على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بالتحريض على العنف في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2017، إذ أيدت المحكمة الإيرانية العليا في 8 ديسمبر الماضي، حكما بإعدام زام.

وفر الصحفي الإيراني من البلاد وحصل على اللجوء في فرنسا، وفي أكتوبر عام 2019.

وتشير معلومات إلى أن الصحفي جاء إلى العراق بعدما استدرج من تركيا ثم جرى تسليمه للأجهزة الإيرانية، حيث بدأت طهران محاكمة الناشط بجلسة مغلقة في شباط الماضي.

وقالت الناشطة الإيرانية مريم رجوي، إنه ‏سيأتي اليوم الکبیر الذي یتقاضي فیه الشعب الإيراني. ولا يستطيع الملالي وقوات الحرس وعناصر المخابرات الهروب منه.

من جانبه، تساءل المحلل السياسي، شاهو القرةداغي، من يقف وراء استدراج الصحفي الإيراني روح الله زم إلى العراق وتسليمه إلى طهران والذي تم إعدامه اليوم؟!

وأضاف، "القرةداغي" في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "أي طرف سياسي أو ديني في العراق يقف وراء هذه الجريمة يجب ان يُحاسب لأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. هذه من مظاهر الدول الميليشياوية".



وأضاف، الشيخ حسين المؤيد، " إنه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، أقدم نظام الملالي الإيراني على إعدام الصحفي المعارض ( روح الله زم ) الذي استُدرِج من فرنسا إلى العراق بخدعة ماكرة عبر مكتب السيستاني و تم اختطافه من العراق إلى إيران و أودع في أقبية السجون الوحشية في إيران .



وأشار في تغريدة على حسابه عبر "توتير"، إلى أن ذلك يمثل انتهاكات صارخة مستهترة لحقوق الإنسان .

وأشار المؤيد إلى أن انتهاك حقوق الإنسان، هو السمة البارزة لنظام الملالي الإيراني، الذي يتسلط على الشعب الإيراني بالعنف المفرط و القمع الوحشي.

وأوضح، أنه لم يعد التنديد بالانتهاكات المتكررة و عن إصرار واستهتار كافيا ، وعلى المجامع الدولية السياسية و الحقوقية ، العمل بواجباتها.

وتابع، المؤيد، لا نتوقع من هذا النظام غير الديكتاتورية والعدوانية و امتهان الكرامات وانتهاك الحقوق ، و لكن على منظمات حقوق الإنسان وعلى المجامع الدولية عموما العمل بمسؤولياتها .

من جانبه، قال الناشط السياسي، محمد مجيد، إن النظام الملالي الإيراني القاتل، نظام عايش على الإعدامات والقتل والقمع، بكل تأكيد لن يعيش كثيراً.

وأضاف، "جريمة إنسانية بشعة ومروعة يرتكبها النظام الإيراني صباح اليوم بإعدام الصحفي روح الله زم ، عجز عن الرد على ما يكتبه زم فقتله، إعدام صحفي برئ يمثل عجز النظام الملالي وفشله ومخاوفه من السقوط العاجل".



وقال حساب، " aziz"، "ماذا تتوقع من نظام كهنوتي يديره الملالي والمعممين المجوس / هذا نظام قام على استعباد وإخضاع البشر على إتباع كهنوتيته المجوسية الزرداتشيه وبني على كره الإسلام والمسلمين والعرب خاصة".