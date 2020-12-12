ترامب ردا على قرار المحكمة العليا: "معركتنا بدأت الآن"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، في تغريدة عبر (تويتر): إن "معركتنا بدأت الآن".





تأتي هذه التغريدة بعد ساعات من رفض المحكمة العليا الأمريكية، دعوى قضائية، رفعها مدعي عام ولاية تكساس، كين باكستو، لإبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها بايدن.





ووفق لـ(رويترز)، فقد كانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تُطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.



وكان ترامب، يُعلق آمالاً كبيرة على هذه الدعوى، التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس، والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى، حيث وصفها ترامب بأنها "دعوى كبيرة".

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن شعوره بالخزي تجاه قرار المحكمة العليا في البلاد برفض الدعوى التي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.





وقال ترامب عبر تغريدة نشرها في "تويتر": "المحكمة العليا حقا خذلتنا"، واصفا إياها بأنها "لا تملك الحكمة ولا الشجاعة".



وخسر ترامب معركة قضائية مهمة، حيث رفضت المحكمة العليا الأمريكية الدعوى المقدمة من قبل محاميه في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى ثلاثة قضاة عينهم ترامب في المحكمة العليا.