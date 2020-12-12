فوج جديد لميليشيا الحشد الشعبي بكركوك... ونشطاء: صفقة إيرانية بمساعدة عصابات التأسلم السياسي الشيعي لفصل كركوك

حذر نشطاء ومراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي من تشكيل ما يسمى فوج جديد للحشد الكردي جنوب غربي محافظة كركوك، مؤكدين أن ذلك صفقة إيرانية بمساعدة عصابات التأسلم السياسي الشيعي للسيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط والغاز.

وقال مراقبون، إن تشكيل هذا الفوج معناه الاستعداد لفصل محافظة كركوك "الغنية بالنفط والغاز"، مؤكدين أنه بمقاطعة واحدة يسيطر عليها اليسار الشيوعي بقيادة برهم بمساعدة عصابات التأسلم السياسي الشيعي، وهي "حلبجة ، سليمانية، كركوك" هو من ضمن الصفقة تسعى ايران تحقيقها لعزل أربيل.

وأكد نشطاء، أن عصابات البي كاكا الإرهابية الموالية لبرهم وإيران تساعد بقوة عبر عدة عمليات إرهابية للتسريع بالمشروع.

وأشار نشطاء إلى أنه ستبدأ حملات التصعيد ضد أربيل من قبل عصابات التأسلم وإعلام اليسار ومواقع برهم الشيوعي على التواصل الاجتماعي تمهيدا لاجتياح كركوك من قبل ميليشيا الحشد الشيعي الكردي وعصابات اليسار والبي كاكا.

وأضافوا أنه بعد ذلك يتم ضم كركوك إلى السليمانية التي نهبتها إيران واستحواذها على مفاصل الحكم والقرار فيها.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، أن الفوج الجديد يضم 120 مقاتلاً كردياً، وأنه سيتولى يتولى حماية المناطق التي كانت ضمن مسؤولية قوات البيشمركة، وبعد انسحابها في 16 تشرين الاول 2017، أصبحت هذه المناطق تشكل خطراً أمنياً بحجة خلايا لتنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أن كركوك من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع إلى سلطة مشتركة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

من جانبه، قال المحلل السياسي، شاهو القرةداغي، إن تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكرد في كركوك، حيث قال مسؤول الحشد الشعبي أدهم جمعة: إنه تم استحصال الموافقة من هيئة الحشد على تشكيله وسينتشر في مناطق جنوب غربي كركوك.

وأضاف أن هذا الفوج المؤلف من 120 مقاتلا كرديا سيقوم بنفس مهام قوات الحشد.

وتساءل "القرةداغي" ، أين القوات الأمنية مما يحدث؟؟!.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تشكيل ما يسمى فوج جديد لميليشيا الحشد الشعبي بكركوك:

وقال حساب، " Piran"، " لن ينجحوا وتبا للخونة".



وأضاف، حساب، " la369"، " العراق كله منهوب إذا يسار وإذا يمين".



وتابع حساب، " محمد سعيد"، " أين القوات الأمنية العراقية؟ وأين الجيش العراقي "الذي كان عظيما. سيدي إنه الحشد وميليشياته و توابعه. إنهم الدولة داخل الدولة و فوق الدولة :حزب اللات لبنان ، الحوثي اليمن ، الحشد العراق . تعميم لمشروع الحرس الثوري".



وذكر حساب، "صياد الأسود"، " ستسقط كركوك بيد الولائيين وتكون مقاطعة إيرانية حالها حال ديالى".



وقال حساب، " سياف الخليفي"، " ليس تشكيل جديد إنما هو تخفيض دمج البي كا كا في ميليشيا الحشد الشعبي للعلم البي كا كا في نينوى منضوي تحت راية ميليشيا الحشد الشعبي في فصيل الخزعلي الإرهابي".

