مطالبات بالتحقيق مع العبادي في حادثة اغتيال سليماني والمهندس

دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، الجهات القضائية والأمنية المختصة إلى التحقيق مع رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، بشأن تصريحاته الاخيرة حول الموافقة العراقية على دخول الطائرة التي اغتالت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.



وقال القيادي في التحالف معين الكاظمي، إن "الموافقة العراقية كانت على دخول الطائرة الأمريكية التي قامت باغتيال سليماني والمهندس، وليس الموافقة على عملية الاغتيال"، مشيراً إلى أن "الجانب الامريكي خرق السيادة العراقية والقانون الدولي".



وبين الكاظمي أن "الجهة التي اعطت الموافقة العراقية على دخول الطائرة الامريكية، لم نر منها اي اعتراض واضح بشان ما جرى من اختراق واضح للسيادة العراقية، وهذه الجهة هي وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة"، موضحاً أن "رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، منح هذه الجهتين صلاحية الموافقة على دخول الطائرات الاجنبية الى المدن العراقية".



وأكد القيادي في تحالف الفتح انه "ليس من المستبعد تورط اطراف عراقية عميلة بعملية اغتيال سليماني والمهندس".



وشدد انه "يفترض على الجهات القضائية والأمنية والمختصة استضافة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، للاستفسار منه حول تصريحاته بشأن الموافقة العراقية وكل معلومة يملكها حول اغتيال سليماني والمهندس، خصوصاً ان ذوي الشهداء قدموا شكوى رسمية للقضاء العراقي ولهذا على القضاء موقف بهذا الاتجاه، فهناك شكوى رسمية".



وكان العبادي د قال في تصريح لتلفزيون العراقية المملوك للحكومة، الخميس الماضي، إن الطائرة التي استهدفت القادة (في إشارة لسليماني والمهندس) قرب مطار بغداد حصلت على موافقة عراقية.



فيما نفى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، تصريحات سلفه (العبادي)، وقال إنه ينفي نفياً قاطعاً بأن جهات عراقية رسمية قد اعطت موافقات على طيران امريكي استهدف المهندس وسليماني ورفاقهما.