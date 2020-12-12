تجدد الاحتجاجات الغاضبة بالسليمانية.. ونشطاء: التظاهرات ستمتد إلى مدن كردستان

تظاهر آلاف الأشخاص، في السليمانية وحلبجة وجمجمال وكفري وسيد صادق بإقليم كردستان، احتجاجا على تفاقم الظروف المعيشية والحياتية وتأخير صرف رواتب الموظفين.

وحدثت صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى الحكومة المحلية في السليمانية، وقال نشطاء، إن القوات الأمنية طوقت بتعزيزات عسكرية مبنى محافظة السليمانية بعد وصول المحتجون إلى الشارع وبدأت الصِدامات.

وبحسب نشطاء، فإن العشرات من المحتجين تعرضوا إلى الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

وأكد النشطاء، إصابة عدد من المتظاهرين، في السليمانية، جراء استخدام الرصاص الحي من قبل قوات الأمن، أمام مبنى المحافظة، تزامناً مع تجدد التظاهرات في حلبجة وقلعة دزة ورانيا.

وأشار النشطاء إلى أن تظاهرات السليمانية سوف تمتد إلى مدن كردستان، والتي هي امتداد للأحداث في جنوب العراق في مقارعة السلطات الفاسدة.

وأكد النشطاء، أن من يصفون تظاهرات بغداد ومن الجنوب بالثورة، ويقفون بالضد من التظاهرات التي جرت في السليمانية ويسميهم الخونة، فإن هؤلاء يعيشون في مأزق فكري ونفسي.

وأشار النشطاء إلى أن هناك حملات اعتقالات واسعة في قضاء كلار في محافظة السليمانية من قبل الأسايش، تنفذ ضد متظاهرين وسياسيين ورجال دين ونشطاء وغيرهم..

وقال مراقبون، إن إيران تفقد تدريجيا نفوذها في السليمانية، فتسعى لإشعال الفوضى هناك، فالحرس الثوري الإيراني يدعم عدة حركات سياسية في منطقة السليمانية.

وأكد مراقبون، أن في السليمانية هنالك جياع وباحثين عن العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والمساواة في الحقوق أيضا، لم نرى من أدعياء الحقوق والوطنية موقفا اتجاههم.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تظاهرات السليمانية:



وقال حساب، "حسن حنظل النصار"، "أحداث السليمانية سوف تمتد إلى مدن كردستان هي امتداد للأحداث في جنوب العراق في مقارعة السلطات الفاسدة".



العجيب بالأمر أن البعض يقف مع تلك الأحداث في الجنوب ويصفهم بالثوار والشهداء ويقف بالضد من الأحداث التي جرت في السليمانية ويسميهم الخون، إن هؤلاء يعيشون في مأزق فكري ونفسي.



وأضاف، حساب، " العراقي مرتضى"، " اعتقال العشرات من المتظاهرين خلال احتجاجات السليمانية اليوم".



وأضاف، حساب، " فراس إلياس"، " درس تشرين يعيد إنتاج نفسه من جديد في تظاهرات السليمانية، اتهامات الفساد والفشل الاقتصادي، تقابلها سياسات القمع والاعتقال، الإصلاح هو الطريق الوحيد لمعالجة الأوضاع هناك، التظاهرات وشعاراتها واضحة، إصلاح اقتصادي ومعيشي، الاستمرار بالتصعيد الأمني خطير، وقد تدفع ثمنه قيادة الإقليم".