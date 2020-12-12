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السبت, 12 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 كانون الأول 2020 03:18 م

انفجار جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي

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أكد مصدر أمني اليوم ، السبت، انفجار "جسم غريب" داخل مطار بغداد الدولي.
وقال المصدر، في تصريح  له إن "جسماً غريباً انفجر صباح اليوم، بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي". 

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يُخلّف أية إصابات بشرية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض محيط المطار لسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" انطلقا من منطقة حي الجهاد غربي العاصمة وسقطا قرب مطار بغداد.
وتشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا وتضم معسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.
ولم تستطع الإجراءات الأمنية التي اتخذتها سلطات بغداد من ردع تلك العمليات.

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