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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 كانون الأول 2020 02:52 م

بعد تطبيع العلاقات.. المغرب يفتح باب الاستثمار لرجال الأعمال الإسرائيليين

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قال وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي إن وزارته ستباشر اتصالاتها يوم الاثنين المقبل بجميع المستثمرين الإسرائيليين من أصول مغربية الذين لهم رغبة في الاستثمار بالمملكة.
وأضاف العلمي في تصريح  له أن العديد من المستثمرين الإسرائيليين كانوا يمنون النفس بالاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لأسباب معينة لجأوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون.
وكشف المسؤول المغربي أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساساً في مجالات التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة للمواد الفلاحية والإلكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن اتفاق ”تاريخي“ لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مقدماً في المقابل اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن الخميس، استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ”في أقرب الآجال“، كما عبر عن رغبته في تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي مع هذا البلد.
وأكد الملك أن هذه التدابير ”لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط“.
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