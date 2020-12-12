في "يوم النصر العراقي"... نشطاء: سماء العراق ملبدة بأرواح القتلى

تصدر هاشتاج #يوم_النصر_العراقي موقع التدوين المصغر "تويتر"، وذلك في الذكرى الثالثة للانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، حيث شهد موقع تويتر تفاعلا كبيرا من المغردين والنشطاء العراقيين.

وغرد ناشطون على تويتر بكثافة عبر هاشتاج يوم النصر العراقي، مستذكرين اليوم التاريخي بالنسبة لوطنهم، كل بطريقته الخاصة.

وشارك بعضهم مقطع فيديو قيل إنه يعود لإحدى فرق الجيش التي أدت استعراضا بمناسبة "الذكرى الثالثة للنصر".

وقال النشطاء، إنه في يوم النصر فإن سماء العراق ملبدة بأرواح الشهداء، الذين سقطوا ضحايا على يد داعش الإرهابي والميليشيات الموالية لإيران وأيضا الشباب المتظاهرين ضحايا تظاهرات تشرين.

وقال مراقبون، إن العراق أمام مفترق طرق بين دعم منهج الدولة أو اللادولة، حيث أن منهج اللادولة يعيش على صنع الأزمات فيما يسعى منهج الدولة إلى تصفيرها واستعادة الحياة ورونقها.

وأضافوا، أن ساسة العراق نوع مقاد يتعامل مع الحكم على السجية وهم أغلبية متحكمة بأكثر القرار، نوع قائد يتحدث و يتعامل مع الحكم وفق المعطيات الداخلية وانعكاسات الخارج فيها وعليها وهم القليل الأقل وجودا وقرار.

وأكد سياسيون، أن المشكلة كانت ليس في داعش الإرهابي وحده، ولكن أيضا في ميليشيات الحشد الشعبي الذي تم تشكيله بحجة محاربة داعش فالحشد قتل السنة وقام بتهجيرهم كما دمر مدنا بالكامل مثل الرمادي والموصل وغيرها..

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على هاشتاج #يوم_النصر_العراقي:

وقال حساب، الكاتب الصحفي " عبد الملك الحسيني"، " سماء العراق ملبدة بأرواح القتلى".



وأضاف، حساب "محتالة"، "انتصر الشرفاء على داعش ويوم قريب ينتصرون على زمرة الفساد وقتلة المتظاهرين #يوم_النصر_العراقي".



وتابع حساب، " ABDULMAJEED AlFAHADAWY"، " في الحقيقة .. اليوم ذكرى نهاية الفيلم الإرهابي المدمر الذي يحمل عنوان "تدمير المدن السنية"، #يوم_النصر_العراقي".



وذكر حساب، منسوب إلى المطرب الكبير كاظم الساهر " منوعات ساهرية"، " الذكرى الثالثة لتحرير أرض العراق من الظلم والشر الذي ليس له جذور في هذه الأرض المباركة اليوم أنتصر فيه العراقيون الأصلاء على أبشع خلقٍ على وجه الأرض. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار. كل عام والجيش العراقي بألف خير".



وأوضح حساب، "محمد يوسف"، " الشهيد "هشام الهاشمي" الذي كان له دور مهم بالكشف عن تحركات التنظيمات الإرهابية وإضعافهم إعلاميا وميدانيا. رحم الله شهداء الكلمة".