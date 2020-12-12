الاتصالات توضح أسباب توقف خدمة الإنترنت في عدد من مناطق بغداد



أصدرت وزارة الاتصالات ، توضيحا بشأن توقف خدمة الانترنت في مناطق من جانب الرصافة ببغداد امس.



وأوضحت الوزارة في بيان ان خدمة الإنترنيت توقفت بالكامل لعدد كبير من مناطق الرصافة ومنها مدينة الصدر ومنطقة جميلة، مبينا ان اسباب توقف الخدمة هو تعرض المسار الرئيسي الضوئي OMCالذي يربط بدالة مأمون وبدالة ضباط زيونة إلى قطع بالكامل".



واضافت:" ان العارض الذي حدث كان نتيجة لاعمال حفريات أمانة بغداد دائرة مجاري الرصافة في منطقة شارع فلسطين والمستنصرية ، مؤكدة أنه تم توثيق التجاوز لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المسببة للقطع".



وأشارت الى ان الكادر المختص في الوزارة استنفر جهوده لإعادة الخدمة للمسار، موضحة ان أعمال الصيانة تضمنت استبدال مقطع كابل ضوئي جديد بطول (٢٥ مترا) وعمل عقدتين ضوئيتين، وإعادة الخدمة للمسار بصورة جيدة.

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