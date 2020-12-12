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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 كانون الأول 2020 12:28 م

السفير البريطاني: الحكومة العراقية حجزت ثمانية ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا لمواجهة كورونا

علاج كورونا
قال السفير البريطاني    ستيفن هيكي : إن "الحكومة العراقية حجزت ثمانية ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا لمواجهة كورونا"، متوقعاً "تجهيز العراق في القريب العاجل بالدفعة الأولى من هذا اللقاح".

وأوضح أن "المملكة المتحدة سعيدة جداً بتعاونها مع العراق في المجال الصحي ، وسيكون هناك تعاون في مجال تزويد العراق بلقاح (أسترازينيكا) من جامعة أوكسفورد"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية حجزت ثمانية ملايين جرعة من اللقاح".

ولفت إلى أن "لقاح أسترازينيكا ليس باهظ الثمن ليتسنى للكل فرصة التلقيح، وأنه سيتم تجهيز دفعة من اللقاح إلى العراق في القريب العاجل ،ما سيؤول ذلك إلى تحسين المستوى الصحي والاقتصادي في العراق ،وأن المملكة وفرت أكثر من سبعة عشر مليون جنيه استرليني من خلال البنك الدولي والأمم المتحدة لتوفير دعم للتصدي لتفشي فايروس كورونا"، مبيناً أن "المستشفيات في المملكة تكتظ بالخبرات العراقية الطبية في لندن ،فالعراق بدور قوة ملاكاته الطبية يساند الجانب الطبي والصحي في المملكة".
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