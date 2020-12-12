بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 12 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
في "يوم النصر العراقي"... نشطاء: سماء العراق ملبدة بأرواح القتلى الكاظمي يغرد لمتظاهري السليمانية.. ونشطاء: لماذا لم تشكل لجنة تحقيق بشأن قمع المتظاهرين بالسليمانية؟ بعد تصريح عبد المهدي عن مقتل سليماني والمهندس.. ونشطاء: لماذا لم تصدر توضيحا عن مقتل 600 متظاهر؟ الحلبوسي يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.. ونشطاء: لا عدالة مع استمرار الفساد في العراق العبادي: اغتيال وسليماني المهندس تم بموافقة عراقية.. ونشطاء: تصريح حيدر لزوم حسابات داخلية السليمانية تشتعل: مقتل متظاهر واعتقال ناشط.. ونشطاء: قنابل ضد الحيوانات المفترسة تلقى على المتظاهرين الكاظمي يغرد في ذكرى النصر.. ونشطاء: أي انتصار هذا وداعش وميليشيات إيران تمرح في العراق! صالح يصدر بيانا بذكرى هزيمة داعش.. ونشطاء: ماذا تفعل عصابات اليسار والحرس الثوري بالقرب من جبال السليمانية ؟ الصدر: نحن أول من وقف ضد الطائفية.. ونشطاء: أنت أول بذرة للطائفية بالعراق وأول من سفك دماء العراقيين على الهوية السعودية تعلن تسجيل ١٠٠ شركة في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 كانون الأول 2020 12:22 م

إصابة 4 نساء بنيران قناصة داعش شمال شرقي ديالى

داعش
أعلن  مصدر أمني، إصابة 4 نساء بنيران قناصة عناصر تنظيم داعش شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر إن "قناصة تابعين لتنظيم داعش أصابوا بنيران أسلحتهم،   مساء امس 4 نساء في قرية الإصلاح التابعة لناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأضاف، أن "قوة أمنية وصلت إلى المكان، و نقلت النساء الجريحات إلى المستشفى لتلقي العلاج".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
انفجار عبوة ناسفة

​إصابة ثلاثة عناصر بالجيش بينهم ضابط بانفجار ناسفة جنوب شرق الموصل 12 كانون الأول 2020 12:30 م

سيدة تنتحر

انتحار موظف يعمل في شركة أور العامة بمحافظة ذي قار 12 كانون الأول 2020 12:26 م

سهل 2 الحشد الشعبي

​إصابة أحد عناصر ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي غربي الحلة 12 كانون الأول 2020 12:24 م

عبد المهدي

مكتب عبدالمهدي ينفي إعطاء موافقات للطيران الأميركي الذي استهدف المهندس وسليماني 12 كانون الأول 2020 10:42 ص

16076246091ef74a2da3cb4371c018ff88f0da19b3--وزيرة

ميليشيات إيران المسلحة تهدد بتصعيد هجماتها على السفارة الأمريكية وتتهم الكاظمي بالفشل 11 كانون الأول 2020 12:01 م

16076246091ef74a2da3cb4371c018ff88f0da19b3--وزيرة

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 18 كيلوغراما من الحشيشة جنوبي البصرة 11 كانون الأول 2020 11:45 ص

انفجار

عاجل .. انفجارات تهز بغداد .. ومصدر أمني يوضح طبيعتها 10 كانون الأول 2020 11:29 ص

جهاز الأمن الوطني العراقي

الأمن الوطني يعلن القبض على قتلة صاحب صيرفة في الديوانية 10 كانون الأول 2020 10:57 ص

التعليقات