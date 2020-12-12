إصابة 4 نساء بنيران قناصة داعش شمال شرقي ديالى

أعلن مصدر أمني، إصابة 4 نساء بنيران قناصة عناصر تنظيم داعش شمال شرقي ديالى.



وقال المصدر إن "قناصة تابعين لتنظيم داعش أصابوا بنيران أسلحتهم، مساء امس 4 نساء في قرية الإصلاح التابعة لناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".



وأضاف، أن "قوة أمنية وصلت إلى المكان، و نقلت النساء الجريحات إلى المستشفى لتلقي العلاج".