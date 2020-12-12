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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 12 كانون الأول 2020 11:33 ص

الكاظمي يغرد لمتظاهري السليمانية.. ونشطاء: لماذا لم تشكل لجنة تحقيق بشأن قمع المتظاهرين بالسليمانية؟

الكاظمي والمتظاهرون

تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات إقليم كردستان، مؤكداً أن غضب المواطنين الكرد جاء بسبب تراكم سنوات وعقود.

ورد النشطاء على الكاظمي، متسائلين: لماذا لم تشكل لجنة بأحداث احتجاجات السليمانية؟ ولم تقم بزيارة عوائل الشهداء وتوعدهم بمحاسبة الجناة، وتعزيهم كما فعلت مع أهالي شهداء ثورة أكتوبر.

ووجهوا رسالة للكاظمي قائلين: بفضل قيادتكم الرشيدة سوف يدخل العراق موسوعة غينيس للأرقام القياسية بلجانكم التحقيقية الكاذبة.

وكتب الكاظمي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، "أتفاعل بعمق مع معاناة أهلنا في إقليم كردستان وخصوصاً في سليمانية الجبل والاصالة والثقافة".

وأضاف: "الغضب مبرر لأنه نتاج سنوات وعقود سبقت، وسنعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات شعبنا في الإقليم وفي كل مدن العراق".

وتتواصل الاحتجاجات في إقليم كردستان العراق، حيث يتظاهر مئات الأشخاص في عدة بلدات في السليمانية، منذ أيام، ضد الاتحاد الوطني الكردستاني، وحكومة الإقليم، بسبب التأخير في دفع الرواتب العامة والفساد.

ووصل عدد شهداء التظاهرات، إلى تسعة، بعد مقتل متظاهر في منطقة كفي، حسب ما أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حيث تحدث عضو المفوضية، علي البياتي، عن إصابة ما لا يقل عن 56 شخصا خلال الاحتجاجات.

ورد النشطاء على الكاظمي لماذا لم تتفاعل مع المتظاهرين سواء في بغداد أو السليمانية وتحقق مطالبهم، بدلا من تحقيق مطالب إيران والكتل السياسية الفاشلة.

وطالب النشطاء الكاظمي بعدم إدخال المواطنين العراقيين في جميع أنحاء البلاد في لعبة السياسة المزدوجة وصراعات الكتل السياسية.

ورفض النشطاء كلمة الكاظمي، مؤكدين أنه لا يمتلك أي سلطة فعلية في البلاد وأن السلطة في يد الدولة العميقة برئاسة نوري المالكي ومقتدى الصدر والميليشيات الموالية لإيران في العراق.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تعليق الكاظمي على تظاهرات السليمانية:

وقال حساب، "علي العراقي"، "لا تنسى أن تجمع الخيوط وتذهب إلى عوائل الشهداء في السليمانية وتقرأ الفاتحة عليهم".

وأضاف، حساب، "Jood"، "الكاظمي كنا متأملين بيك خير ما كنا ندري راح تضيع الوطن أكثر وأكثر، مع الأسف العراق صار بيديكم".

وتابع حساب، "AHMED NEAMAH"، "والله عيب عليك  .. أفشل رئيس وزراء حتى تصدرت على عادل عبدالمهدي".


وذكر حساب، "Hardi"، "بعد أكثر من عشرة شهداء وخمسمائة جرحى و حملة اعتقالات همجیة، الرجل یخرج من صمته!!! کفاکم یا تجار السیاسیة وشركاء الفساد".

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