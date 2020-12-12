نائب كردي يتهم مسعود بارزاني بإزدواجية المعايير

اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بـ"إزدواجية المعايير".



وقال عبد الله في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "مسعود البارزاني، في ثورة تشرين کان یندد بالعنف ضد المتظاهرین، وهذا موقف جيد يحسب لە".



مضيفاً: "ولكن منذ اکثر من اسبوع هناك قوات تأتمر بأوامر حكومة ابنه (مسرور بارزاني) تستخدم شتى اسالیب العنف ضد المتظاهرین في السلیمانیة وقبلها في دهوك دون أن ينطق بكلمة"، معتبراً أن "هذه هي سیاسة الكيل بمكيالين وازدواجیة المعاییر".

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