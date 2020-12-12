نائب :الانتخابات ستتأجل ما لم تحسم هذه الأمور



قال النائب عبد الخالق العزاو،ان ” تأجيل الانتخابات المبكرة امر وارد جدا اذا لم يحسم قانون المحكمة الاتحادية ويعاد تشكيلها بالاضافة الى تامين الميزانية لمفوضية الانتخابات وتهيئة الظروف المواتية لاجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف.

واشار العزاوي الى ان” المفوضية ستواجه صعوبات كبيرة في الانتخابات القادمة خاصة مع ملف الدوائر المتعددة لانها ستحتاج الى جهود كبيرة في فصلها خاصة في المدن الكبيرة ومنها بغداد والموصل والبصرة”،.



واوضح أن “الانتخابات سواء جرت في موعدها ام اجلت لكن الاهم لدينا ان تكون نزيه وشفافة وتعطي للناخب حرية الاختيار لمن يمثله في البرلمان بدون اي ضغوط.