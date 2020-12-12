نائب:حكومة الكاظمي أخفقت في انقاذ الاقتصاد الوطني

اكد النائب عامر الفايز، بان حكومة الكاظمي اخفقت في انقاذ الاقتصاد الوطني بسبب الازمة المالية.

وقال الفايز ان” فشل حكومة الكاظمي في ادارة الملف الاقتصادي بالبلاد واضح وهم يمثل اخفاقا كبيرا لها لانها بالاساس ليس لها نظرة او رؤية لتعديل الاقتصاد الوطني ولجئت الى الاقتراض الذي يمثل وسيلة الضعفاء”.

واضاف ان العراق بلد خيرات وثروات وفيه موارد كبيرة لكن حكومة الكاظمي اخفقت في انقاذ اقتصاد لتصل الازمة المالية الى مرحلة صعبة جدا وتعتمد على الاقتراض الذي له مساوى كبيرة على الامد القريب والمتوسط وحتى البعيد مؤكدا ضرورة ادراك اهمية ادارة البعد الاقتصادي بشكل ونظرة مختلفة واستثمار كل الموارد المتاحة من اجل انقاذ البلاد من ازمتها المالية وتسديد رواتب الموظفين في توقيتاتها الزمنية بعيدا عن اليات الاقتراض المتكرر”.