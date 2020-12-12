خبير قانوني: الدستور يلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية قبل اقرار الموازنة

قال الخبير القانوني علي التميمي، ان الدستور يلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية الى البرلمان قبل اقرار الموازنة، لافتا الى ان الحكومة وفي حال عدم التصويت على الموازنة فأنها تصرف الاموال والرواتب وفق نظام 1 على 12.

واوضح التميمي ان “الما.دة ٦٢ من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة ..اما ..المادة ٨ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ فاوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام”.

واضاف ان “المادة ١١ من القانون فاوجبت على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول”.

وبين ان “المادة ١٣ من هذا القانون اشارت الى ، انه في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات”..