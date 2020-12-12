الكاظمي :أتفاعل مع معاناة أهلنا في إقليم كردستان

أكد رئيس الوزراء مصطفى ‏الكاظمي تفاعله مع معاناة اهلنا في إقليم كردستان.



وقال الكاظمي في تغريدة له على/ تويتر/:" اتفاعل بعمق مع معاناة اهلنا في اقليم كردستان وخصوصا في سليمانية الجبل والاصالة والثقافة .. الغضب مبرر لانه نتاج سنوات وعقود سبقت..،سنعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات شعبنا في الاقليم وفي كل مدن العراق.