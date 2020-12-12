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السبت, 12 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 12 كانون الأول 2020 10:40 ص

السعودية تعتزم استيراد “العنبر” من المحافظات الجنوبية عبر منفذ عرعر

الأرز
أعلن مصدر في حكومة الانبار المحلية ، عزم  المملكة العربية السعودية استيراد كميات كبيرة من مادة الرز العنبر من المحافظات الجنوبية تمهيدا لتسويقها الى المملكة عبر منفذ عرعر غربي الانبار

    وقال المصدر ان ” السعودية تعتزم عبر تجار لها   في العراق  شراء كميات كبيرة من مادة الرز العنبر من محافظات النجف والمحافظات الجنوبية الاخرى تمهيدا لتسويقها الى السعودية عبر منفذ عرعر غربي الانبار “..
واضاف المصدر ان” محادثات الاستثمار للشركات السعودية في محافظات  العراق مازالت مستمرة ، مبينا ان” افتتاح منفذ عرر الحدودي مع السعودية من اولويات عمله تنشيط التبادل التجاري بين البلدين “.

واشار الى ان” الجانب السعودي ابلغ الجانب العراقي نيته ارسال مئات الشاحنات المحملة بمختلفة السلع الى الاسواق العراقية بعد طلبات تقدم بها تجار عراقيون للحصول على المنتوجات السعودية.
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