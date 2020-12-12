الحداد: تعطيل موازنة 2021 سيؤخّر الرواتب

حذّر نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد من تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 الى البرلمان مؤكدا ان ذلك سيؤخر رواتب الموظفين.



وقال الحداد في تصريح صحفي ان البرلمان بانتظار وصول الموازنة من الحكومة لقراءتها واثرائها بالمناقشات لحين التصويت عليها.



واضاف ان تعطيل الموازنة ستكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي في البلد مشيرا الى ان ذلك سيؤخر توزيع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة.