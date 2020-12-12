بعد تصريح عبد المهدي عن مقتل سليماني والمهندس.. ونشطاء: لماذا لم تصدر توضيحا عن مقتل 600 متظاهر؟

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، بعد إصداره بيانا نفي فيه موافقة العراق على اغتيال الإرهابي قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأشار النشطاء إلى أنه تم قتل 600 متظاهر عراقي في تظاهرات تشرين برصاص القوات الأمنية والميليشيات الموالية لإيران، وهي التظاهرات التي أطاحت بحكومة عبد المهدي، ولم يصدر أي بيان بخصوص مقتل المتظاهرين.

وقال "عبد المهدي"، في بيان، "ننفي تماما المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بأن السلطات العراقية منحت الإذن للطائرة الأمريكية بدون طيار التي هاجمت سليماني والمهندس".

وتابع بقوله "على العكس من ذلك، التزمت السلطات بدقة بقواعد الحركة على حد سواء على الأرض وفي الجو رغم تسجيل انتهاكات بين الحين والآخر".

وأكمل عبد المهدي بقوله "في 2 يناير ، قبل ساعات قليلة من الضربة، أرسل قائد التحالف الأمريكي آنذاك الفريق روبرت وايت رسالة تطالب بمزيد من التنسيق وإزالة القيود المفروضة على المجال الجوي العراقي".

وقال رئيس الوزراء السابق "لا يوجد مثل هذا الإذن الهجوم في ذلك الوقت".

يأتي رد عادل عبد المهدي على رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي صرح أن الحكومة العراقية وافقت على الضربة التي أسفرت عن مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وقائد ميليشيا الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال النشطاء، إن عبد المهدي أصدر بيانا سريعا ينفي مسؤوليته عن مقتل سليماني والمهندس، بينما حتى الآن لم يصدر بيان عن مقتل 600 متظاهر برصاص القوات الأمنية وميليشيات إيران في تظاهرات تشرين.

من جانبه، قال المحلل السياسي إحسان الشمري، " توضيح عادل عبد المهدي حول موافقة الطيران الخاصة بحادثة المطار كان متناقضاً. الغريب أنه لم يصدر توضيحا عن مقتل 600 متظاهر..".

وقال مراقبون، إن حيدر العبادي لم يقصد بتصريحه الأخير شيئا ضد عادل عبد المهدي بل يقصد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي وذلك بغرض الانتخابات المقبلة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عن مقتل سليماني والمهندس:

وسخر حساب، " Ahmed Irq"، من تصريحا عادل عبد المهدي قائلا: " شكرا عادل ابو العدس".



وقال حساب، " Nero"، " مبروك بمعرض بغداد خلوك بمكانك اللي تستحقه يا ***** ؟".



وأضاف، حساب، " Sadig ali"، " تستحق أكثر من هيج يا مجرم".



وتابع حساب، " فهد"، " كلهم أذناب الفرس".