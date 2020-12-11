الحلبوسي يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.. ونشطاء: لا عدالة مع استمرار الفساد في العراق

دعاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجميع إلى تحمل المسؤولية بمعالجة آثار الإرهاب، واستكمال النصر بعودة النازحين إلى ديارهم، وإعمار المناطق المدمرة، وتعويض المتضررين، ومعالجة أسباب ظهور التطرف من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.

ورد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على الحلبوسي، مؤكدين أنه لا معنى للعدالة مع استمرار مسلسل الفساد في العراق والذي يقوم به المسؤولين الكبار في الحكومة ودوائر الدولة.

كما دعا الحلبوسي، في بيان له إلى "إنقاذ" العراق من "خطر الانتكاس" بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة، محذراً من أنه لا يقلّ خطراً عن الإرهاب.

وأضاف، الحلبوسي "لقد كان النصر على داعش مختلفاً بكل تفاصيله، بتوقيته وأدواته وأساليبه، نصراً صنعته الإرادة العراقية، وأسست له المرجعية بفتواها الكفائية، واستجاب له الشعب بكلِّ أطيافه وألوانه وتوجهاته".

وتابع: "وقاتلت لأجله ‏القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وأسهم فيه دعم الأشقاء والأصدقاء، وتكاتفت الجهود من كلِّ القوى السياسية متعاضدة ومتجاوزة خلافاتها الجانبية، في لحظة كان العراق على المحك والدولة على حافة الهاوية".

وقال نشطاء، كلنا نأمل بتحقيق العدل بعد النصر على الإرهاب من خلال السعي لعودة النازحين والمتضررين إلى ديارهم ، لكن هل تسمح الميليشيات بعودة النازحين إلى منازلهم.

وأكد النشطاء، أن تحقيق العدالة الاجتماعية مطلب جماهيري في العراق، لكن هل يسمح السراق وكبار الفاسدين في العراق بوجود العدالة الاجتماعية.

وطالب نشطاء، بمراجعة حسابات الدولة ومحاسبة المسؤولين الذين هم سبب في ذلك الفساد المنتشر في البلاد، لوقف ذلك الفساد.

وأشار النشطاء إلى أنه مع قرب الانتخابات المقرر إجراءها في حريزان المقبل، سيبدأ السياسيين ومنهم الحلبوسي في الدعاية لأنفسهم وتحالفاتهم بالكلام الرنان الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوة الحلبوسي لتحقيق العدالة الاجتماعية:



وقال حساب، " المهندس. نور الدين الربيعي"، " هذا طموح جميع العراقيين ويأتي يوم وتتحقق العدالة بعون الله وبهمة الوطنيين الغيارى".



وذكر حساب، " أبو نادر"، " إذا سلمت منكم يا حلبوسي، لا أحد يستطيع الوصول إلى العراق، لكنكم حاميها حراميها".

وأكد حساب، " adel alzubaide"، " لا عدالة مع استمرار الفساد".



وأضاف، حساب، "أبو بسام القاسمي"، " جاءت الانتخابات وسوف نسمع ما كنا نتمناه سابقا. وخلال هذه الفترة. سنرى هذه الوجوه ونوابها في كل محافظة وقرب كل دار. وستبلط الشوارع ونستلم بطانيات وستوزع النقود وسيقسم البعض بعد استلامه أن ينتخب. إذا من الذي سرقنا ومن الذي قتلنا".