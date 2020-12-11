بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 11 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الحلبوسي يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.. ونشطاء: لا عدالة مع استمرار الفساد في العراق العبادي: اغتيال وسليماني المهندس تم بموافقة عراقية.. ونشطاء: تصريح حيدر لزوم حسابات داخلية السليمانية تشتعل: مقتل متظاهر واعتقال ناشط.. ونشطاء: قنابل ضد الحيوانات المفترسة تلقى على المتظاهرين الكاظمي يغرد في ذكرى النصر.. ونشطاء: أي انتصار هذا وداعش وميليشيات إيران تمرح في العراق! صالح يصدر بيانا بذكرى هزيمة داعش.. ونشطاء: ماذا تفعل عصابات اليسار والحرس الثوري بالقرب من جبال السليمانية ؟ الصدر: نحن أول من وقف ضد الطائفية.. ونشطاء: أنت أول بذرة للطائفية بالعراق وأول من سفك دماء العراقيين على الهوية السعودية تعلن تسجيل ١٠٠ شركة في العراق عاجل .. انفجارات تهز بغداد .. ومصدر أمني يوضح طبيعتها تظاهرات السليمانية تتجدد.. ونشطاء: المتظاهرون يتعرضون لإبادة جماعية وعمليات قتل واعتقال ممنهجة مسجدي يفشل في التقريب بين الصدر والمالكي ... ونشطاء: اللعبة الإيرانية أصبحت مكشوفة للشعب العراقي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 11 كانون الأول 2020 03:38 م

الحلبوسي يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.. ونشطاء: لا عدالة مع استمرار الفساد في العراق

الحلبوسي

دعاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجميع إلى تحمل المسؤولية بمعالجة آثار الإرهاب، واستكمال النصر بعودة النازحين إلى ديارهم، وإعمار المناطق المدمرة، وتعويض المتضررين، ومعالجة أسباب ظهور التطرف من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.

ورد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على الحلبوسي، مؤكدين أنه لا معنى للعدالة مع استمرار مسلسل الفساد في العراق والذي يقوم به المسؤولين الكبار في الحكومة ودوائر الدولة.

كما دعا الحلبوسي، في بيان له إلى "إنقاذ" العراق من "خطر الانتكاس" بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة، محذراً من أنه لا يقلّ خطراً عن الإرهاب.

وأضاف، الحلبوسي "لقد كان النصر على داعش مختلفاً بكل تفاصيله، بتوقيته وأدواته وأساليبه، نصراً صنعته الإرادة العراقية، وأسست له المرجعية بفتواها الكفائية، واستجاب له الشعب بكلِّ أطيافه وألوانه وتوجهاته".

وتابع: "وقاتلت لأجله ‏القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وأسهم فيه دعم الأشقاء والأصدقاء، وتكاتفت الجهود من كلِّ القوى السياسية متعاضدة ومتجاوزة خلافاتها الجانبية، في لحظة كان العراق على المحك والدولة على حافة الهاوية".

وقال نشطاء، كلنا نأمل بتحقيق العدل بعد النصر على الإرهاب من خلال السعي لعودة النازحين والمتضررين إلى ديارهم ، لكن هل تسمح الميليشيات بعودة النازحين إلى منازلهم.

وأكد النشطاء، أن تحقيق العدالة الاجتماعية مطلب جماهيري في العراق، لكن هل يسمح السراق وكبار الفاسدين في العراق بوجود العدالة الاجتماعية.

وطالب نشطاء، بمراجعة حسابات الدولة ومحاسبة المسؤولين الذين هم سبب في ذلك الفساد المنتشر في البلاد، لوقف ذلك الفساد.

وأشار النشطاء إلى أنه مع قرب الانتخابات المقرر إجراءها في حريزان المقبل، سيبدأ السياسيين ومنهم الحلبوسي في الدعاية لأنفسهم وتحالفاتهم بالكلام الرنان الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوة الحلبوسي لتحقيق العدالة الاجتماعية:

وقال حساب، " المهندس. نور الدين الربيعي"، " هذا طموح جميع العراقيين ويأتي يوم وتتحقق العدالة بعون الله وبهمة الوطنيين الغيارى".


وذكر حساب، " أبو نادر"، " إذا سلمت منكم يا حلبوسي، لا أحد يستطيع الوصول إلى العراق، لكنكم حاميها حراميها".

وأكد حساب، " adel alzubaide"، " لا عدالة مع استمرار الفساد".


وأضاف، حساب، "أبو بسام القاسمي"، " جاءت الانتخابات وسوف نسمع ما كنا نتمناه سابقا. وخلال هذه الفترة. سنرى هذه الوجوه ونوابها في كل محافظة وقرب كل دار. وستبلط الشوارع ونستلم بطانيات وستوزع النقود وسيقسم البعض بعد استلامه أن ينتخب. إذا من الذي سرقنا ومن الذي قتلنا".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
السيستاني

طهران تسعى للإطاحة بالسستاني وتحويل النجف لمركز ديني سياسي خاضع لسيطرة قم 11 كانون الأول 2020 04:05 م

Eo56OWGWMAIYem5

مصر والعراق.. تعاون مشترك و مشروعات عملاقة .. التفاصيل الكاملة 11 كانون الأول 2020 03:08 م

العبادي

العبادي: اغتيال وسليماني المهندس تم بموافقة عراقية.. ونشطاء: تصريح حيدر لزوم حسابات داخلية 11 كانون الأول 2020 02:45 م

الصدر

ما الذي يريده مقتدى الصدر من دعوته لـ"ترميم البيت الشيعي"؟ .. خبراء يجيبون 11 كانون الأول 2020 02:43 م

Capture

تقرير.. المستقبل القاتم يدفع الآلاف من الشباب العراقي للبحث عن وطن بديل أملا في حياة أفضل 11 كانون الأول 2020 02:34 م

Capture

الصدر أصبح كارتا محروقا .. ونشطاء : دعوته لتوحيد البيت الشيعي عودة للتخندق الطائفي 11 كانون الأول 2020 02:19 م

ترامب

كيف تواجه الولايات المتحدة النفوذ الصيني والروسي والإيراني في العراق؟.. تقرير أمريكي يجيب 11 كانون الأول 2020 01:57 م

1607450882715

تعزيزات عسكرية "متطورة" بصلاح الدين .. خبراء يكشفون الأسباب والتفاصيل 11 كانون الأول 2020 01:43 م

التعليقات