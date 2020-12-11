مصر والعراق.. تعاون مشترك و مشروعات عملاقة .. التفاصيل الكاملة

في أواخر أكتوبر الماضي، وقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق في مجالات مختلفة، بحضور نظيره العراقي مصطفى الكاظمي.

شمّل ذلك التعاون مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

التعاون بين البلدين جاء تكليلا للجهود التي بدأت خلال القمة الثلاثية التي جمعت قادة الأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمان، أغسطس/آب الماضي.

وناقش قادة الدول الثلاث أوجه التعاون والاستثمار والاقتصاد بين دولهم، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

التعاون في قضايا الهجرة والتخطيط

وانصهرت الجهود المصرية العراقية حتى أثمرت عن آليات تعاون جديدة، حيث أعلنت وزارة الهجرة العراقية، أمس الخميس، عزمها توقيع مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهجرة والمهجرين.

وبدأت تظهر ثمار التقارب المصري العراقي، حيث استقبلت، أمس الخميس، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتور خالد البتال، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط بجمهورية العراق، والسفير دكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

التباحث في مجال التصنيع

فيما استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، منهل عزيز محمود، وزير الصناعة والمعادن العراقي، الخميس، بديوان عام الوزارة، لبحث أوجه التعاون المشترك.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، أن اللقاء يأتي في إطار زيارة وفد عراقي رفيع المستوى لمصر برئاسة الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانب المصري والعراقي والتباحث حول آليات تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا (العراقية-المصرية) المشتركة والقمة الثلاثية (العراقية- المصرية- الأردنية).

وخلال اللقاء استعرض الطرفان الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والمنتجات التي تقوم بإنتاجها وأبرز المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها.

تكامل اقتصادي

وخلال جلسة مباحثات لوزيرة التجارة والصناعة المصرية ونظيرها العراقي، اليوم الجمعة، توافق الجانبان لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق فى كافة المجالات خاصة التعاون الصناعي والتجاري خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية.

وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على البناء على نتائج القمة الرئاسية التي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان خلال شهر أغسطس الماضي والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول الثلاث.

الاهتمام بمجال التعدين

وفيما يخص مجال التعدين استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس منهل عزيز وزير الصناعة والمعادن العراقى الذى يزور القاهرة حالياً ضمن الوفد الحكومي العراقي رفيع المستوى.

وبحث الوزيران خطوات آليات دعم التعاون الثنائي المشترك خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من الخبرات المصرية المتنوعة والفرص الكبيرة بالسوق العراقى، إضافة إلى مناقشة أوجه وفرص التعاون فى مجال التعدين وسبل نقل الخبرات المصرية للعراق من خلال النموذج المصرى الجارى تنفيذه لتطوير آليات العمل بالقطاع التعدينى.

النقل الجوي

بحث الطيار المصري محمد منار، وزير الطيران المدني، الأربعاء، مع ناصر حسين بندر الشبلي وزير النقل العراقي، آفاق التعاون بين البلدين فى مجال صناعة النقل الجوي.

وتناول اللقاء بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها التعاون في مجال التدريب وصيانة وعمرة الطائرات بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية، دراسة زيادة رحلات الشحن الجوى بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أعلى استفادة وتذليل العقبات فيما بينهما.

مشروعات في الأفق

يبدو من ذلك التعاون الذي ظهرت ثماره بأن هناك اتجاه قوي لدى مصر والعراق بأن يتم استثمار العلاقات المتميزة بين المسؤولين في تنفيذ مشروعات حقيقية في كافة المجالات، يستفيد منها كلا الطرفين.