العبادي: اغتيال وسليماني المهندس تم بموافقة عراقية.. ونشطاء: تصريح حيدر لزوم حسابات داخلية

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن اغتيال الإرهابي قاسم سليماني قائق فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس قائد ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي تم بموافقة عراقية.

وأكد النشطاء أن الحكومة العراقية أهون من أن تأخذ واشنطن منها تصريحا لتنفيذ تلك العملية، فتصريح العبادي، هو بمثابة تصريح لزوم تصفية حسابات داخلية.

وقال العبادي في حديث متلفز، إن الطائرة الأمريكية التي استهدفت القادة "سليماني والمهندس" قرب مطار بغداد حصلت على موافقة عراقية.

وأضاف العبادي خلال حديثه عن معارك الحرب ضد داعش، أن هناك صراعات اقليمية ودولية كانت تجري في العراق، وقد منع استخدام الطائرات الإيرانية والاماراتية خلال فترة الحرب.

وتساءل الباحث السياسي شاهو القره داغي عن سبب الضجيج الذي أثارته السلطات العراقية بعد حادثة الاغتيال، على الرغم من أن العملية تمت بعلم بغداد، قائلاً: "ولماذا كل هذا الضجيج بعد العملية والبكاء والعويل من قبل القادة الشرفاء إذا كانوا هم مشاركين ومساهمين في العملية أصلاً؟".

من جانبه، قال عضو التيار المدني علي الصافي، إن تصريح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي حول موافقة العراق على دخول الطائرة التي قصفت سليماني والمهندس تتطلب فتح تحقيق، ليس من أجل طلبات وضغوط إيران، بل ليكتشف العراقيون أن ساسة العراق وأحزاب السلطة يمتلكون أكثر من ستين وجهاً"، وفقاً لقوله.

وأشار مراقبون إلى أن تصريح العبادي يأتي أن انحسر دور العبادي ولم يعد له وجود على الساحة السياسية في العراق فخرج بهذا التصريح ليثبت وجوده.

وأكد سياسيون أن تصريح العبادي يأتي في وقت قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها في حريزان المقبل، وهذه أول معاركه ضد السياسيين وإثبات الوجود.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي حول مقتل سليماني والمهندس تم بموافقة عراقية:

وقال حساب، "عبدالعزيز السويد"، " رئيس الوزراء، الأسبق حيدر العبادي قال: الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني وقتلته حصلت على موافقة عراقية". هذا يؤكد أن تصفية سليماني تمت بموافقة نظام خامنئي".



وأضاف، حساب، "yassin aljanabe"، " لأنهم يحاولون تحجيم دور حيدر العبادي في تحرير العراق إضافة لدوره في إدارة اقتصاد الدولة لا سيما خلال دورته أبان هبوط أسعار النفط / يعني مجرد يريد يظهر على الساحة العراقية من جديد".



وتابع حساب، " Ali Alnasser"، " حيدر العبادي يقول الطائرة التي قصفت سليماني والمهندس تمت بموافقة عراقي عجبا من هو هذا العراقي ولماذا لم يصرح باسمه هل هو الجبن أم الكذب أم كلاهما؟".



وأوضح، حساب "Eisi Alharbi"، " قرار حكومة العراق بيد إيران هل إيران موافقه على اغتيال الإرهابيين وهؤلاء ليس قاده".



وذكر حساب، " محمد يوسف"، " تصريح حيدر العبادي عن هجوم المطار، هو أول معارك ما قبل الانتخابات وستسمعون الاتهامات والتقاذف الكثير بين السياسيين مع قرب موعد الانتخابات".



وقال حساب، " الآب الروحي..JAk"، " قتل المهندس وسليماني حصل بموافقة المالكي الذي يدير العراق بالظل لأنهما يحدان من سيطرته على العراق".

