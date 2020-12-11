الصدر أصبح كارتا محروقا .. ونشطاء : دعوته لتوحيد البيت الشيعي عودة للتخندق الطائفي

اعتبر مراقبون أن دعوة مقتدى الصدر إلى توحيد البيت الشيعي عودة للتخندق الطائفي في البلاد مكذبين أن ذلك هدفه توحيد للتيارات الإسلامية والرأى العام في العراق .

وقال مراقبون إن الصدر عندما يتحدث عن ترميم البيت الشيعي، فهذا يعني التحالف مع الفاسدين ولا يعني أن الترميم العقائدي سيبعد الفاسدين عن سدة الحكم وسيحاسبهم قضائيا، وأنها ستكون خطوة أولى نحو الذهاب للبيوت الأخرى والتعامل معها بأخوة ومحبة".

وكان الصدر قال "اذا كان التشدد والفساد واضحا عند بعض الكتل الشيعية كما يدعي البعض، فهو واضح على التوجهات المدنية ايضا من خلال ما يقوم به البعض في ساحات الاحتجاج من مشاكل وتحريض على حمل السلاح".



وأشار الصدر الى ان تقوية التشيع الاعتدالي يعني تقوية كل انواع الاعتدال في العراق وهذا انتصار للاستقلال والسيادة



وتشهد الساحة السياسية الشيعية في العراق تحولا تدريجيا في موازين القوى والتأثير يدفع ثمنه في الغالب مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اللذَان يبدو أن إيران بدأت تتخلّى عنهما وتبحث عن بدائل.

وبعد احتكاره القدرات الفريدة على قلب الموازين السياسية في الساحة الشيعية، لسنوات، يتراجع دور الصدر في المرحلة الحالية، بعد شهور من التقلبات بين التماهي تارة مع مطالب حركة الاحتجاج التي اندلعت في أكتوبر 2019، والتصدي لها تارة أخرى.

وعلى غير عادة ما جرى خلال الأعوام القليلة الماضية، لم يلعب الصدر دورا كبيرا في صعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتشكيل حكومته، بالرغم من وجود أكثر من 50 مقعدا برلمانيا يتحرك بإشارة واحدة منه.

ولا يثق الشركاء الشيعة كثيرا في مواقف الصدر السياسية لأنها قابلة للتحولات السريعة.

وإذا كانت القدرة على التحول السريع في الموقف ميزة في ما مضى، يبدو أنها لا تعمل حاليا، في ظل الحاجة السياسية الشديدة إلى الاستقرار في العراق. ويقول مراقبون إن الصدر فقد دور الإطفائي الذي تلجأ إليه إيران لامتصاص غضب الشارع العراقي ضد الحكومات المتتالية التي سيطرت عليها أحزاب حليفة لطهران، وأن الصدر خسر ثقة المتظاهرين من الفئات الفقيرة والمهمشة التي كانت تمثل مركز ثقل له ولتياره.

أما بالنسبة إلى المالكي فهو يواصل دفع ضريبة مغادرته السلطة في 2014، وما جره ذلك من خسائر على مستوى عدد المقاعد البرلمانية التي يملكها وتأثيره السياسي. وحتى بعد أن فقد نحو ثلاثة أرباع ثقله السياسي بين 2014 و2018،