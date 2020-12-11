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الجمعة, 11 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 كانون الأول 2020 12:01 م

ميليشيات إيران المسلحة تهدد بتصعيد هجماتها على السفارة الأمريكية وتتهم الكاظمي بالفشل

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أعلنت عدد من الميليشيات الولائية المرتبطة بإيران بأنها ستكثف من هجماتها على السفارة الأمريكية ومصالحها في العراق،

وقالت تلك الميليشيات إن السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة عين الأسد في الأنبار وعلي السالم وصولًا إلى قاعدة الحرير في أربيل، ستكون أهدافًا لهجماتها بعد فشل حكومة الكاظمي الاستفادة مما سمتها بالفرصة الممنوحة من قبل تلك الفصائل

ونشرت حسابات تابعة لتلك الميليشيات مقطع فيديو للحظة خروج رتل أميركي في منطقة اللطيفة والذي كان محملًا بعجلات من طراز همفي قالت إنه تم استهدافه بعبوة ناسفة فيما كذبت السلطات الأمريكية ما تردد من شائعات عن الاستهداف .

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