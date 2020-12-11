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الجمعة, 11 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 كانون الأول 2020 11:43 ص

الاتصالات :التجاوزات على الكابل الضوئي وسرقة السعات سبب ضعف خدمة الانترنت

أبراج الاتصالات
أكدت وزارة الاتصالات استمرار عملية "الصدمة" لمكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق،  عازية سبب ضعف الخدمة في البلاد الى "التجاوزات على الكابل الضوئي وسرقة السعات.
وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني ، إن "عملية الصدمة انطلقت منذ فترة برئاسة وزير الاتصالات اركان شهاب الشيباني وكانت في المناطق المحاذية لإقليم كردستان"،. 
 واضاف أن "هذه العمليات ساهمت بتوفير اربعة مليارات دينار شهرياً كانت تهدر من المال العام من خلال تهريب سعات الانترنت"، مشيراً إلى أن "التهريب أدى لضعف خدمة الانترنت في تلك المناطق.
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