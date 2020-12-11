السليمانية تشتعل: مقتل متظاهر واعتقال ناشط.. ونشطاء: قنابل ضد الحيوانات المفترسة تلقى على المتظاهرين

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أنهم يحشدون لتنظيم تظاهرات واسعة، اليوم، في السليمانية، بعد استشهاد أكثر من متظاهر، وكذلك اعتقال نشطاء من قبل القوات الأمنية.

وأشار النشطاء، إلى أن التظاهرات سوف تشهد مشاركة واسعة في مختلف مدن السليمانية رفضاً لأسلوب سلطات كردستان في قمع الاحتجاجات السابقة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفاد نشطاء، بمقتل متظاهر في المحافظة، وتمديد حظر التجوال، إضافة إلى تعرض نقطة تفتيش لإطلاق نار، في توضيح للموقف الأمني بمحافظة السليمانية حتى الآن.

وأعلن حراك "الجيل الجديد" الذي يدعم تظاهرات السليمانية بقوة، عن استعداده للمشاركة بالتظاهرات في أي وقت، مشيراً إلى أن بعض المحتجين طلبوا من القوات الأمنية والجهات السياسية الوقوف إلى جانب التظاهرات.

من جهته كشف النائب في برلمان كردستان سيروان بابان، أن القنابل التي القيت على المتظاهرين تستخدم عادة ضد الحيوانات المفترسة وتسبب خللا خطيرا في الدماغ.

وأوضح بابان، أن القنابل التي استخدمت بقسوة ضد جموع المتظاهرين لم تكن قنابل مسيلة للدموع بل تستخدم عادة ضد الأسود والحيوانات المفترسة الاخرى ولها نتائج صحية خطيرة على الإنسان.

من جانبها، قالت النائبة السابقة، سروة عبد الواحد، حتى الآن يهدّدون الشباب ويقولون لن نسكت عن إهانة مقراتنا، كيف تنتظر منهم محاسبة الفاسد. هؤلاء لا يرون الشعب، غرورهم نساهم هناك أمة عايشة في ظلم وقهر وحرمان وجوع، السلطة التي مواطنوها يهتف بإسقاطها عليها الرحيل ولا حلّ آخر.

وعبّرت مفوضية حقوق الإنسان، عن أسفها الشديد لسقوط قتلى وجرحى خلال الصدامات التي شهدتها محافظة السليمانية خلال الأيام الماضية، مؤكدة في بيان أن قوات الأمن بالمحافظة استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على قمع المتظاهرين في السليمانية:

وقال حساب، "مُصطفى"، "أهلي في السليمانية وكل المدن المنتفضة أتمنى لكم السلامة أولا، ونصيحة لكم حتى تتجنبوا الأخطاء التي مررنا بها عليكم بما يلي:

1- ادعوا إلى العصيان المدني الشامل وخاصة موظفي الدولة و كل القطاعات ماعدا القطاعات الصحية .

2- أغلقوا الطرق بصورة جيدة

3- شكلوا مجلس قيادة و نظموا تحت سقف مطالب موحدة.



وأضاف، حساب، "إياد الفتلاوي"، "السليمانية على خطى تشرين بلادنا نحو تحقيق الوحدة الوطنية في رفض الفساد والمحسوبية وتابعيه الخارج عشتم يا أبطال الرافدين".



وتابع حساب، "فدائيك امهدي"، "يجب محاسبة قتله المتظاهرين".



وذكر حساب، "Sarok kalhuri"، "إیران والأحزاب الموالیة لها وراء حوادث السلیمانیة".

