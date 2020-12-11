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الجمعة, 11 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 كانون الأول 2020 11:24 ص

البعيجي يحمل حكومة الإقليم مسؤولية ما يحصل هناك من أحداث

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حمل النائب منصور البعيجي حكومة اقليم كردستان مايحصل بالاقليم من احداث وتظاهرات نتيجة نفاد صبر شعبنا الكردي بالاقليم لعدم استلام رواتبهم لفترة طويلة وهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة 

 وقال في بيان ان حكومة اقليم كردستان لم تتفق مع اي حكومة اتحادية وتسلمها واردتها منذ عام ٢٠٠٥ والى الان من حيث يتم الاتفاق على تسليم النفط والواردات الاخرى وحكومة الاقليم لاتلتزم به نهائيا وهذا الامر هو مااوصل الاقليم الى ماهو عليه والمتضرر الوحيد هم شعبنا الكردي لاننا لانعلم اين تذهب اموال بيع النفط والموارد الاخرى للاقليم. 

 واضاف ان على حكومة اقليم كردستان ان تدرك جيدا ان الاوضاع بالاقليم لن تتحمل المزيد من الضغط خصوصا وان الشعب الكردي يدرك جيدا ان سبب عدم استلامهم رواتبهم حكومتهم ولادخل للحكومة الاتحادية بتأخيرها كون ان حكومة الاقليم لم تلتزم باي اتفاق مع الحكومة الاتحادية نهائيا وتريد ان تستلم الاموال بدون ان تسلم ايرادتها 

 واوضح البعيجي  ان امام حكومة الاقليم فرصة اخيره بأن تذعن للحكومة الاتحادية وتسلم النفط والايرادات الاخرى اسوة بالمحافظات العراقية حتى تستلم مستحقات الاقليم والا انها تتحمل كل مايحصل بالاقليم من احداث واي قطرة دم تسيل بالاقليم هي المسؤولة الوحيدة عنها.
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