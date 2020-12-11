نائب: لن تجري أي انتخابات إذا تم تأجيل موعدها المحدد

أكد النائب حامد الموسوي ان البلاد لن تشهد اي انتخابات في حال تم تأجيل موعدها المحدد في السادس من حزيران للعام المقبل.

وقال الموسوي ، ان “البلاد ستشهد فوضى كبيرة اذ لم يتحقق اجراء الانتخابات”، لافتا الى ان “البلاد لن تشهد مستقبلا اي انتخابات في حال تم تأجيل موعدها المحدد في السادس من حزيران للعام المقبل.

واضاف ان “موعد الانتخابات يجب ان يكون مقدسا ويتم العمل على تهيئة الظروف له”، مبينا ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تف باي وعود لها.