نائب يكشف عن جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون الانتخابات الجديد

أعلن النائب عبد الهادي السعداوي، ، عن جمع تواقيع نيابية لاجراء تعديلات على بعض فقرات قانون الانتخابات

وقال السعداوي إن “عددا ليس بالقليل من أعضاء مجلس النواب وقعوا على اجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي صوت عليه المجلس مؤخرا

وأضاف أن “التعديل يشمل إقرار اعتماد البطاقة البايومترية فضلا عن اعتماد بصمة العين والاصابع”، مشيرا إلى أن “إجراء بعض التعديلات المهمة على القانون للتقليل من عمليات التزوير.

واعتبر “اعتماد البايومترية مطلبا مهما لضمان نزاهة وسلامة الانتخابات المقبلة “، مؤكدا أن “اعتماد النظام الانتخابي السابق سيعزز من حالات التزوير على غرار انتخابات ٢٠١٨