الحلبوسي يؤكد حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الأردن

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حرص العراق على تعزيز العلاقات على جميع المستويات مع الأردن.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ان "الحلبوسي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني عبد المنعم العودات لتهنئته بفوزه برئاسة مجلس النواب الأردني في دورته التاسعة عشرة".

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الاتصال حرص العراق على استمرار التعاون في جميع المستويات وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين".