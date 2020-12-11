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الجمعة, 11 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 كانون الأول 2020 11:16 ص

الكاظمي: معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة

الكاظمي
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف.

وقال الكاظمي قي تغريدة إن "انتصار العراقيين على عصابات داعش الإرهابية جسّد إرادة الحرية الراسخة"، مؤكدا ان "معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف".

وشدد الكاظمي على أنه "لا كرامة ولا مستقبل من دون أن يحصل كلّ عراقي على حقوقه كاملة وغير منقوصة".
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