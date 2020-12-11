خلاطي: عجز موازنة ٢٠٢١ يصل إلى ٤٠%

اكد عضو مجلس النواب حسن خلاطي، ، ان عجز مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ يصل الى ٤٠٪؜

وقال خلاطي ، ان “العجز المتوقع في موازنة ٢٠٢١ يصل الى ٤٠٪؜”، لافتا الى ان “اسعار النفط العالمية مرتبطة بشكل مباشر بلقاح فيروس كورونا.

واضاف ان “مجلس النواب بحاجة الى شهرين لاقرار الموازنة وتأخيرها امر مؤسف”، مبينا ان “مجلس النواب اضطر للتصويت على قانوني للاقتراض بسبب عدم ارسال الموازنة.