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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 كانون الأول 2020 11:01 ص

نائب يحمل وزارة الكهرباء مسؤولية تردي الخدمة في نينوى ويتوعد الوزير بالاستدعاء للبرلمان

كهرباء المثنى
حمل النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، وزارة الكهرباء مسؤولية تردي الخدمة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى بشكل  عام، مؤكدا :" ان وزارة الكهرباء لم تأخذ بنظر الاعتبار حجم نينوى واستحقاقها من  الطاقة".

وقال الشمري ، ان" وزارة الكهرباء خفّضت حصة نينوى الى 680 ميكا واط مما يعني ان القطع سيكون أكثر من 20 ساعة يوميًا".

وطالب وزارة الكهرباء بأن لا تقل حصة نينوى عن 1250 ميكا واط في ظروف التشغيل الطبيعية، واستثنائها من القطع في فصل الشتاء لبرودة الجو ، على غرار الاستثناء الذي تحصل عليه البصرة في فصل الصيف".

وتوعد الشمري باستدعاء وزير الكهرباء الى لجنة النزاهة النيابية والعمل على استجوابه في مجلس النواب، لعدم عدالته في توزيع الكهرباء ومعاقبة محافظة نينوى حسب تعبيره ..
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أخر تعديل: الجمعة، 11 كانون الأول 2020 11:07 ص
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